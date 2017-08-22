Справа Розенблата-Полякова триватиме не один рік (огляд преси)

«Газета по-українськи» стверджує, що головна проблема у бурштиновій справі Розенблата-Полякова в тому, що без згоди народних депутатів за ними не можна організовувати стеження й прослуховування. Така норма процесуального кодексу, констатують експерти видання. Вони переконані, що швидкого фіналу у цій справі не буде. Українці спостерігатимуть за нею кілька років. Цьому сприяють особливості законодавства, політичні, фінансові та юридичні можливості депутатів, зазначає газета.

Скраплений газ стрімко дорожчає в Україні через його популярність, а також бездіяльність влади і намагання посадити країну на чергову російську «голку», стверджує газета «Україна молода». Видання нагадує, що вже другий тиждень в Україні дорожчає автомобільний газ. Автозаправки міняють таблички з цінами щоденно. Експерти стверджують, що трейдери готуються «дотягти» літр альтернативного автомобільного пального до 15 гривень і таким чином встановити ціновий рекорд. Більше, на їхню думку, не вийде: автомобілісти почнуть повертатися до бензину. Видання пише, що особливістю ринку скрапленого газу в Україні – на відміну, скажімо, від ринку бензинів та дизельного пального – є абсолютна незацікавленість у процесі можливих антиконкурентних змов державних чиновників. Насамперед Антимонопольного комітету. Тим часом підвищення цін із 10 гривень до 15 навіть упродовж одного місяця дозволяє заробити величезні кошти. Для тих, хто «у схемі». На цьому наголошується в публікації «Газовий грабунок».

«Проросійськість Криму – міф» – у публікації під таким заголовком експерт газети «День», посилаючись на результати соціологічних опитувань, стверджує, що сепаратистський потенціал у Криму на 2013 рік становив 22-24%. Плюс 10% додала пропаганда Партії регіонів. 66% населення Криму вважали себе громадянами України. При цьому проросійські погляди, зазвичай, сповідували люди віком старше 60 років, і більшість із них має незакінчену середню освіту.

Відхід від концепту «Великої перемоги» у Другій світовій війні є одним зі способів протистояти російській гібридній війні, наголошує газета «День». Однак, як зазначає видання, тема історичної пам’яті, зокрема ситуація довкола створення суперечливого «Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» за участю трьох російських олігархів, не вельми хвилює українську владу. Свідченням цього, на думку газетярів, є відсутність реакції з боку українських високопосадовців на лист-застереження істориків, які вважають хибним намагання поєднати Бабин Яр лише з історією Голокосту, ігноруючи інші жертви та інші драматичні моменти його історії. Докладніше про Бабин Яр і питання національної безпеки розмірковують експерти газети «День».