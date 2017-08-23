«Це не піар, а життя» – відеоблогер із США через мандри показує Україну

Пітер Сантенелло – нова українська медіазнаменитість. Американець, який подорожує Україною і готує про це відеоблоги. Він їздив у плацкартному вагоні, копав колодязь на городі і ловив у ставку жаб. З останніх пригод Пітера в Україні – торгівля вареною кукурудзою на пляжі у Бердянську, втім ця спроба провалилася, бо бердянська «пляжна мафія» дала зрозуміти, що конкуренти не бажані.

«Ніколи більше не продаватиму кукурудзу на пляжі у Бердянську і де-інде теж, але тут – точно ні», – розповів Сантенелло.

Він повернувся до Києва після 6 тижнів, проведених на сході України. Каже, що Київ йому зараз здається казковим «Діснейлендом». А думками він досі там – у селі Осипенко під Бердянськом, у хаті без водогону, де живе сім’я переселенців з Авдіївки.

«Це починалося як спроба краще вивчити мову, випробувати цей новий для мене стиль життя. А обернулося чимось більш серйознішим, чого я раніше навіть не міг собі уявити. Це був досвід, який мене трансформує. Наприклад, я зроду не замислювався, чи хочу мати дітей: будуть – добре, а як ні, то й ні. Тепер же я знаю, що хочу, аби в мене були діти», – розповідає Пітер.

Чоловік колекціонує враження, незвичні для американців, ось і в українську глибинку подався за екстримом – туалетом на дворі, спекою без кондиціонера та душем із каструлі. Він переконаний: якщо вийти із зони комфорту, багато чого можна навчитися. Розповідає, що родина переселенців в українському селі навчила його, що щастя можливе взагалі без грошей. Відкриття вразило настільки, що Пітер тепер про цю родину говорить, як про рідню. І додає – не заспокоється, поки не допоможе родині провести воду в хату.

«Я не покину цих людей, сподіваюся, що назавжди залишуся в їхньому житті. Зберу гроші через пожертви, якщо не вийде – вкладу свої», – говорить Пітер.

Відеозвіти про пригоди американця в українському селі збирають безліч відгуків у Youtube, при чому багато користувачів ображаються на блогера, мовляв, не знайшов нічого ліпшого, як показати в Україні «дощаний туалет» та «лови жаб». А Пітер: «Кому не подобається, хай бере Айфон і знімає сам…Це людська історія, це не якийсь піар-ролик про Україну, і я такий не збирався робити».

Пітеру Сантенелло 40 років, він живе у Сан-Франциско і має прибутковий бізнес – обслуговує елітні літаки та яхти.

«Я роблю бізнес, бізнес створює гроші, але чи це надихає мене? Ні. А от мої блоги – це моя пристрасть, коли ти мандруєш, бачиш нове і ділишся зі світом своїми думками. Оце у є для мене справжнє життя», – розповідає американець.

«Мій батько працює нон-стоп, у нашій родині ніколи не брали відпусток, ніколи не подорожували, але я інакше влаштований і завжди хотілося побачити, як живуть люди в світі», – додає Пітер.

Він подорожує з 20-ти років і вже побував у більш ніж 80 країнах. Каже: про Україну – «далі буде», і він відкритий для пропозицій.

«Чекаю на будь-які ваші пропозиції, мені радили подивитися Західну Україну і я там із задоволенням побуваю, щоб показати вашу країну під іншим кутом».