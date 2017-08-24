Фірташ пішов. Наступний Льовочкін? (Інтернет-видання)

Інтернет-видання «Хвиля» пише, що зараз прокуратура перейшла від попереджень до санкцій щодо групи Фірташа. Яку, на думку дописувача, правильніше позначити як групу Фірташа-Льовочкіна, адже екс-глава адміністрації Януковича ймовірно повторить долю свого давнього віденського бізнес-партнера. Дописувач видання стверджує, що людей, пов'язаних з Фірташем, нинішня влада щадити не буде за жодних обставин. І йдеться не тільки і не стільки про Льовочкіна, а й про фігурантів «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Цілком може виявитися другий том «амбарний книги», яка має всі шанси здивувати прізвищами і сумами коштів, виділених на «лобіювання інтересів» екс-регіоналів. Тому альянс Фірташа-Льовочкіна ризикує втратити всю свою команду: всіх ручних «антикорупціонерів» і активістів, підконтрольні ЗМІ та інших виконавців, адже ставки високі як ніколи. На цьому наголошується в публікації «Фірташ пішов. Наступний Льовочкін?».

Жоден конфлікт не виникає на порожньому місці. За кожним, здавалося б, несподіваним вибухом напруження стоять роки й десятиліття амбіцій, образ і підготовки, зазначає «Українська правда». Не виняток і нинішня українсько-російська неоголошена війна. Від самого моменту вивільнення України з-під влади Москви у 1991 році, боротьба Росії за повернення свого впливу не припинялась ніколи, констатує видання. У цій перманентній війні проти Києва було застосовано багато різних тактик. Більшість битв на українсько-російському фронті відбувалися непублічно, хоча в особливо критичні моменти Москва починала діяти відкрито. «Українська правда» пропонує згадати основні етапи українсько-російського протистояння за останніх 26 років. Про ний йдеться в статті «Від ГКЧП до АТО: етапи російської агресії».

Інтернет-видання «Главком» наголошує, що жоден із відомих багатіїв-винуватців смертельних автомобільних аварій ніколи не опинявся за ґратами. Їх або виправдовували, або провину брали на себе їхні охоронці чи водії. Водночас було б несправедливо стверджувати, що геть усі VIP-винуватці ДТП повністю відмежовуються від горя, яке завдали родинам своїх жертв. Трапляється, що винуватці трагедій надають щедру фінансову допомогу сім’ям загиблих. Докладніше про VIP-осіб, через свавілля на дорогах яких загинули люди, розповідається в статті «Їм можна? Смертельні ДТП за участю олігархів».

Порушення правил використання персональних даних для України – звичайна справа. Адже держава не поспішає захищати приватність своїх громадян, переконує інтернет-видання «Фокус». Несанкціоноване використання персональних даних – глобальна проблема. Однак в Україні її масштаби особливо великі. Це відбувається через те, що хоч чинне законодавство формально захищає персональні дані громадян України, але за фактом держава не перешкоджає їх незаконному розповсюдженню. В Україні ніхто не боїться відповідальності за продаж особистих даних. Компенсація постраждалим від подібних порушень в Україні буде мізерною. Докладніше йдеться в статті «Кому ви потрібні. Як шахраї використовують злиті бази даних».