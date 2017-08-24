Російський ВПК може втратити свою самодостатність – американські аналітики

Зростання напруження у відносинах між Росією та Заходом і США та Китаєм, можуть примусити російський та китайські військово-промислові комплекси об’єднати зусилля та ресурси, що, у свою чергу, збільшить ризики, що «оборонка» Росії втратить свою самодостатність. На це вказує доповідь, оприлюднена авторитетним дослідницьким центром Center for Strategic and International Studies (Вашингтон, США).

Дослідження, яке аналізує тенденції російського військового експорту, відзначає, що найвірогідніше у найближчому майбутньому ця стаття російського експорту переживатиме стагнацію.

«Зростання не буде, а може мати місце повільне скорочення. У короткотерміновій перспективі, до моменту доступності російських систем нового покоління, та за умови, що політична ситуація не зазнає значних змін, – навіть збереження російського військового експорту на його нинішньому рівні буде значним досягненням», – переконаний автор дослідження Сергій Денісенцев, дослідник програми Росії та Євразії у CSIS, який з 2007 року публікується у регулярних виданнях центру.

«Провідною метою (та викликом) для оборонної промисловості Росії буде завершення розробки зброї наступного покоління, запуск її виробництва та оновлення власних військових потужностей Росії. Відтак, головним акцентом для Росії стануть внутрішні військові програми, а не експорт», – йдеться у дослідженні.

Дослідження вказує на можливість, що у майбутньому ВПК Росії та Китаю будуть зближуватись.

«Також можливо, що протягом років чи десятиліть відносини у царині оборонної промисловості між Росією та Китаєм почнуть нагадувати нинішні відносини у цій галузі між Великою Британією та США», – вважає Денісенцев.