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Радіо Крим.Реалії | Крим. День Незалежності в російській залежності
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24 Серпень 2017, Київ 14:58
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 серпня (карта)
24 Серпень 2017, 13:49
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
24 серпня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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