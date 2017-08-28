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13 октября в Харькове начнется «Бардак». Это –​ фестиваль независимого кино, который готовят начинающий режиссер из Луганской области Виктория Белявская и крымчанин Антон Фролов. По словам организаторов, главная задача «Бардака» – найти в Украине новых Довженка и Параджанова. И дать возможность людям показать свои фильмы публике: в фестивале может принять участие любой желающий. Также участников встречи ожидают мастер-классы от известных киноманов.

Виктория Белявская уехала из Луганской области еще 7 лет назад. Поступала в Харьков на учебу. Но после окончания университета вернуться уже не смогла – начался военный конфликт на востоке Украины. Свои планы пришлось реализовать в первой столице. Снимала короткометражки, участвовала в создании документальных фильмов, нередко ездила на фестивали, на одной из кино-встреч и познакомилась с крымчанином Антоном Фроловым. С ним решили организовать фестиваль независимого кино «Бардак» в Харькове.​

Три правила: в съемочной команде должны быть украинцы; работа до 30 минут; кино снято без поддержки медиагрупп или госструктур

«У нас есть три правила: в съемочной команде должны быть украинцы – сопродюссерство или кооперация; работа должна быть до 30 минут; кино должно быть снято без поддержки медиагрупп или госструктур, то есть фильмы, на которые выделяло финансирование Госкино или другие корпорация, мы не приглашаем. Так как у нас независимое кино», – рассказывает Виктория Белявская.

А вот ограничений в жанрах нет – это могут быть и документальные, и комедии, и пародии, и все, чего душа пожелает, говорят организаторы. Главное – не забывать, что последний день подачи фильма для участия – 30 сентября. А пока все желающие снимают кино, рассказывает Виктория Белявская, организаторы уже во всю готовят культурную программу на три дня фестиваля.

«Открытие – вечеринка. Представляем судей, рассказываем о проекте, знакомимся. А потом показ фильмов – лучшие короткометражки Украины по версии «Бардак»-феста. Заранее договариваемся с режиссерами этих фильмов, чтобы они приехали. Среди подтвердивших уже – Жанна Озирная», – говорит Виктория.

Также в программе – мастер-классы от аксакалов украинского кино и медиафорумы, где можно будет узнать больше о всех тайнах «по ту сторону объектива». По словам организаторов, «Бардак» не будет масштабным, как другие кинофестивали Украины, но пройдет по-семейному.

Я надеюсь, что у нас на фестивале, посмотрев кино на большом экране, начинающие режиссеры увидят свои ошибки, вдохновятся

«Мы хотим показать: для того, чтобы снимать кино, нужно не так уж и много – нужно желание. Я надеюсь, что у нас на фестивале, посмотрев кино на большом экране, они увидят свои ошибки, вдохновятся. Чем мы отличаемся? Каждый фестиваль хочет показывать и объединять. У нас тоже есть такие принципы. Но мы пока локальны, мы покажем фильмы только в Харькове», – рассказала Виктория Белявская.

Фестиваль независимого кино, по словам организаторов, откроет для Украины тех любителей и профессионалов, которые снимают без финансирования очень интересные и качественные картины – эдаких «кино-партизанов».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)