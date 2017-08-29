Енергія Ріната Ахметова. Залежність від одного гравця і нові «схеми» (огляд преси)

Газета «Україна молода» стверджує, що свого часу держава віддала енергетику Рінату Ахметову і тепер лише імітує реформи. Газетярі наголошують, що енергетичні активи в Україні цікаві тільки структурам Ріната Ахметова. Відтак держава отримує мізерний прибуток, подальшу залежність від одного гравця і нові «схеми». Газета нагадує, що в Україні запускають другу хвилю роздержавлення енергетичних компаній. Але якщо згадати приватизацію перших трьох об’єктів – «Донецькобленерго», «Західенерго», «Київенерго», то словосполучення «піти з молотка» виглядає штучно. Наразі головним і де-факто єдиним учасником приватизаційного процесу енергетичних об’єктів є компанія, підконтрольна Рінату Ахметову. Докладніше про це газета пише в матеріалі «Енергія Ахметова».

Зважаючи, що Москва саботує будь-який прогрес у межах мінських переговорів, чи можливий вихід на «будапештський формат», не порушуючи вже чинних домовленостей у Мінську? Можливий, кажуть експерти газети «День». Видання зазначає, що зараз існує паралельний трек, який Вашингтон і Москва ведуть напряму. Дуже важливо, щоб цей паралельний трек Росія не намагалась використати для того, щоб роз’єднати трансатлантичне партнерство США-ЄС, а саме «Нормандської четвірки» у мирному врегулюванні ситуації на сході України. Для України дуже важливо, щоб завдяки Курту Волкеру цей додатковий трек працював на посилення тиску на Росію, і щоб Кремль розумів, що є консолідована стратегія реального обстоювання українських інтересів, а саме відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, наголошують експерти «Дня». Заголовок статті – «Про «паралельний трек».

В цьому ж числі газета «День» пише, що органічною складовою чи навіть віссю російської культури впродовж століть був імперіалізм думки та дії. І Путін спирається на більшість росіян, зокрема й майстрів культури, бо він – спадкоємець потужної імперської традиції, й тому так упевнений у своїй силі та непереможності. Однак, як наголошує автор статті, Російська імперія, хоч під якими б прапорами вона діяла, не раз отримувала поразку. Але щоразу російський імперіалізм воскресав, і тому як притомним російським інтелектуалам, так і їхнім сусідам варто замислитися, як не допустити такого нового воскресіння. На цьому дописувач наголошує в публікації «На що і на кого спирається Путін?».

«Газета по-українськи» коментує зустріч у Криму Путіна і Мудведчука. Видання пише, що господар Кремля шукає шляхи зміцнення впливу Медведчука в Україні. Бо у нього щороку зменшується кількість інструментів тиску на Київ. Після нападу на Україну стає все менше людей, які хочуть допомагати Путіну. Зараз Медведчук міцно тримається за Порошенка. Його завдання – участь в економічних схемах із Адміністрацією президента України. Цим він намагатиметься дискредитувати реформи, переконує експерт «Газети по-українськи» політолог Віктор Небоженко.