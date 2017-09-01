Юрий Кучерик выехал из Луганска в июне 2014 года. Как и большинство переселенцев, столкнулся с проблемой аренды жилья и поиска работы. Пройдя курсы повышения квалификации и обучения основам ведения своего дела, луганчанин открыл свой мебельный бизнес. Позже взял в помощь еще одного переселенца Алексея, но уже из Крыма.

– Как давно вы выехали из Луганска?

– Сразу после первых обстрелов, когда захватывали погранчасть в черте города в начале июня 2014 года. Моя жена была беременной. В 4 часа утра мы проснулись от взрывов. Бой был далеко, но так как город тихо спал, то эти звуки слышал весь Луганск. Утром мы сходили на УЗИ, подслушали разговор женщины из того района о шальных пулях, и как все летело в их окна. Поняли, что оставаться опасно, собрали вещи и уехали в Харьковскую область. Планировали, как и все, на несколько недель, а военные действия затянулись. Жене надо было как-то проходить обследования. Ее отвезли к друзьям в Киев, а сам поехал на Азовское море – продавал там сувенирную продукцию. Осенью вернулся в Киев, а через месяц у нас родилась дочка.

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– В Киеве сразу удалось решить бытовые вопросы?

Какое-то время у меня был запас от летнего заработка, но этого оказалось мало. Тем более, что не очень хотели сдавать квартиру переселенцам

– Первое время жили у друзей, потом искали квартиру и работу. С последним было очень трудно. Какое-то время у меня был запас от летнего заработка, но этого оказалось мало. Тем более, что не очень хотели сдавать квартиру переселенцам. А там еще и заплатить надо было за два месяца. Кроме того, родилась дочь, а это еще затраты. Поэтому пошел работать на стройку. Там заливал бетон, пока не выпал снег. А позже в социальных сетях увидел объявление «Центра зайнятості вільних людей» о наборе переселенцев, повышении квалификации, создания бизнес-классов и т.п. Вот и записался на эти курсы.

– Почему решили заниматься именно мебелью?

– Изначально, когда переехал в Киев, даже про эту отрасль не думал. Хотя очень давно работал в Стаханове около года в компании, которая занималась мебельной сборкой. В столице таким бизнесом, мне казалось, было бы заниматься очень сложно. Нет знакомых в этой отрасли, не знаешь, где и что заказывать, конкуренция очень большая. Кому нужна моя мебель? Но курсы мотивировали. Я поверил в свои силы и уже, когда заканчивал свое обучение, у меня были заказы. В основном от друзей. Первый мой заказ – это мебель в клинику для знакомого.

– С какими трудностями столкнулись во время начала своего бизнеса?

Первое время просил у друзей шуруповерт, лобзик, болгарку. Чуть позже купил самый дешевый китайский инструмент и работал с ним. А потом я выиграл грант в виде нужных инструментов

– У меня не было инструментов. Все оставалось в Луганске. И я не успел съездить за ним, когда была возможность что-то вывезти. Позже дом, где мы жили с женой, был захвачен и разграблен. Первое время просил у друзей шуруповерт, лобзик, болгарку. Чуть позже купил самый дешевый китайский инструмент и работал с ним. А потом я выиграл грант в виде нужных инструментов.

– Как о вашей фирме узнавали люди?

– Друзья, зная мою ситуацию, даже придумывали, что им нужны какие-то тумбочки, шкафчики и т.п. А дальше узнавали с помощью сарафанного радио. Вначале еще звонила фирма, которая предложила раскрутить нашу продукцию в социальных сетях. Для меня эта реклама темный лес. Я – мастер, работаю руками, а там, считаю, нужны профессионалы. Вот эта фирма мне некоторое время помогала и звонков было столько, что я боялся не справиться со всеми заказами. Обратился в «Центр зайнятості вільних людей» и с их помощью нашел еще одного мастера – Алексея из Севастополя.

– Чем именно вы занимаетесь?

– Делаем всю корпусную мебель: шкафы любые, кухню, офисную мебель, занимаемся столяркой. Мы заказываем порезку в размер у коллег, а сами делаем сборку. Клиенту предлагаем либо каталог с продукцией, либо приехать в шоу-рум и посмотреть мебель, которую можем сделать. Там можно выбрать то, что подходит под интерьер.

– Ваш бизнес уже приносит доходы?

Сейчас доходов хватает на то, чтобы закрыть все наши расходы. Я еще ничего не откладываю ни на будущее для семьи, ни на вложения в свой же бизнес

– Мы не сидим без работы. Заказы есть, но не всегда они крупные. Сейчас доходов хватает на то, чтобы закрыть все наши расходы. Я еще ничего не откладываю ни на будущее для семьи, ни на вложения в свой же бизнес.

– Как видите развитие вашего бизнеса?

– В будущем хотелось бы, конечно, приобрести станки для столярки. И заниматься изготовлением из натуральной породы дерева. ДСП – дешевый материал, но не такой экологически чистый и долговечный. Изготовление из дерева – более затратный вариант в физическом плане, но прибыльный.

Также хотелось бы открыть свой мебельный салон, куда люди могли бы заходить с улицы и смотреть нашу продукцию.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)