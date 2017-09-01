(Друкуємо мовою оригіналу)

Луганчанка Людмила Бунчужная за месяц до начала военного конфликта на востоке Украины открыла свою студию красоты в родном городе. Когда в Луганске стало опасно, все же покинула любимое дело и переехала в Киев. Говорит, начинать в столице пришлось визажистом, но благодаря графику работы (по 12 часов в день) и экономии во всем, уже почти через год смогла открыть свой салон красоты в столице. Теперь не только все делает, чтобы киевлянки были красивыми, но и обучает, как ухаживать за собой.

– Когда выехали из Луганска?

– Я засиделась в Луганске. У меня там была своя студия. Я ее только в мае открыла, ремонт небольшой сделала. И не понимала, что с этим теперь всем делать. Мне было некому помочь вывезти это все. Но когда стало действительно опасно, сработал инстинкт самосохранения. Меня позвали друзья в Киев пожить, пока они уехали отдыхать. Я взяла чемодан с парочкой летних вещей, фотоаппарат и косметику с ресничками – самое легкое, что может мне понадобиться.

Поняла, что не могу вернуться обратно в Луганск. И начала думать, где брать деньги. Выезжала визажистом по клиентам. Это было очень тяжело. Физически: бегать с чемоданом по всему Киеву, тут все же расстояние больше, чем в Луганске. Морально: я понимала, что больше езжу, чем работаю.

Я просто звала моделей и за 50-100 гривен делала качественно работу. Получается больше работала на портфолио, чем в кошелек

Через месяц я арендовала кабинет в полуподвальном помещении. И у меня не было клиентов. Я просто звала моделей и за 50-100 гривен делала качественно работу. Получается, больше работала на портфолио, чем в кошелек.

– В Киеве сильная конкуренция в вашей сфере?

Начинать было очень тяжело. Понимаешь, что ты – никто. Каким бы ты супер мастером не был – никому не нужен

– Я была в шоке. Идешь по улице, а тут сплошные салоны, но здесь народ идет на хороших мастеров. Начинать было очень тяжело. Понимаешь, что ты – никто. Каким бы ты супер мастером не был – никому не нужен. Я очень много работала – с 10 до 22. И каждые 30 минут у меня была модель. Поэтому обо мне многие знали: из-за того, что я дешевле беру, чем в Киеве. И меня советовали.

– Делали дешевле? А это окупалось?

– Нет. Я жила долгое время в хостеле, потом снимала с подругой коммуналку и так экономила. Мне очень важно было откладывать деньги, чтобы я могла купить себе инструмент и материалы. У меня же почти все осталось в Луганске.

­Также проводила курсы «по бровям». До того времени, три года назад, только одна школа их проводила. Придумала курсы, сама их организовала, арендовала помещение. Сейчас вспоминаю, как это вообще было возможно. У меня было 15 человек, которые обучаются, а еще по 5 моделей на каждого. Был всего один день обучения. Делала им тетрадки рабочие, материалы свои везла. Но всем понравилось. И так получилось, что набрала на этом популярность. А потом уже арендовала новое помещение. То есть я была зажата в рамках кабинета. В своей полуподвальной комнатке больше не могла творить.

– С какими трудностями столкнулись?

– Организационными, руководящими. Одно дело, когда ты – мастер и твоя задача делать все тщательно и красиво, чтобы у клиентов не было никаких претензий, они были довольны и возвращались именно к тебе. Другое, когда тебе надо набирать персонал, обучать его. Обязанностей становилось больше, и приходилось искать себе замену – мастера, который будет корректировать бровки, ресницы; косметолога. Парикмахера уже сами клиенты попросили найти, чтобы к нам приходить уже на все «процедуры».

– Чем именно занимается студия?

– Мы специализируемся на услугах по бровям и ресницам: начиная от окрашивания и до ламинирования. Также уход за волосами и косметология. Кроме того, у нас есть курсы с «нуля» по этим услугам. Они разработаны так, что учиться может каждый желающий. Есть тетради, моделей мы тоже приводим. Мы можем ответить на любые вопросы по этим темам и объясняем очень доступно.

– Насколько это популярные курсы?

– Еще три года назад отбоя не было. Так как мы были одними из первых, кто стал преподавать такие курсы. Сейчас таких школ стало больше, многие – наши бывшие ученики, поэтому ажиотажа чуть меньше, но желающие есть всегда. В основном – это мамы в декретах.

– Отличаются клиенты в Луганске и Киеве?

В Луганске любили, чтобы ресницы были гуще и длиннее, чтобы вот прям «ах», какие огромные. В Киеве наоборот переживают, что будет как-то ненатурально

– В Луганске любили, чтобы ресницы были гуще и длиннее, чтобы вот прям «ах», какие огромные. В Киеве наоборот переживают, что будет как-то ненатурально.

В Луганске мало, кто путешествовал. Не было возможности сравнить свои вкусы с Европой и другими странами. Ездили постоянно в Россию, в соседние области, где была такая же «мода». В Луганске просто было как-то принято: модно – значит ярко, блестяще, много. И не зависит – идет тебе или нет.

– Салон, который остался в Луганске…

– Я не знаю, что с ним. Там оставались мебель, зеркала – все, что я специально заказывала и покупала именно для этого салона.

– Сейчас салон лучше?

– Да. В Луганске что-то постоянно ограничивало. Я понимала, что там есть «потолок», который я не перепрыгну. Развиваться просто некуда.

– А как видите развитие своей студии в Киеве?

– Сейчас работаю над линией инструментов для нашей сферы. Вот их тестируем. Думаю, что скоро они появятся в салоне. Люди, которые обслуживаются у нас, ждут определенного качества, и я не могу их подвести.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу