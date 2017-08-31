Принцеса Діана. Фотографії із життя «Королеви сердець»

Цього дня виповнюється 20 років від загибелі принцеси Діани в автомобільній аварії у Парижі. Радіо Свобода пропонує Вам підбірку фотографій з життя «Королеви сердець», як називали принцесу з Уельсу люди.
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На фото за 27 січня 1988 року Діана, принцеса Уельська, під час її візиту до парку Footscray у передмісті Мельбурна, Австралія.
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Діана Спенсер, яка незабаром стане принцесою Уельською, вперше показує свою весільну сукню перед тим, як вирушити до Кафедрального собору Святого Павла у Лондоні, де вони з Принцом Чарльзом братимуть шлюб, 29 липня 1981 року.
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Принцеса Діана вітається з Елізабет Тейлор після прем’єри фільму «Маленькі лисички», що відбулася у Лондоні 8 березня 1982 року.
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Принцеса Діана в королівській ложі на Вімблдоні перед початком півфіналу чоловічого одиночного матчу між Джиммі Коннорсом та Кевіном Карреном 5 липня 1985 року.
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Президент США Рональд Рейган із дружиною приймають у Білому домі 9 листопада 1985 року принцесу Діану та її чоловіка принца Чарльза (якого немає на фото).
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Принцеса Діана у вечірній сукні від Віктора Едельштейна танцює з американським актором Джоном Траволтою у Білому домі у Вашингтоні 9 листопада 1985 року.
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Принцеса Діана на прогулянці з принцом Чарльзом до павільйону «Каліфорнія» у Ванкувері, Канада, 6 травня 1986 року.
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Принцеса Діана та принц Чарльз у відкритій кареті на шляху з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства, 23 липня 1986 року.
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Маленький принц Гарі намагається сховатися за свою маму, принцесу Діану, під час ранкової фотосесії у палаці Марівент (Пальма-де-Майорка, Іспанія) 9 серпня 1988 року, де принц та принцеса Уельські гостювали в іспанських короля Хуана Карлоса та королеви Софії.
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Принцеса Уельська Діана слухає старшу черницю «Сестер місіонерок любові» в будинку матері Терези в Калькутті, Індія, 15 лютого 1992 року.
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Принцеса Уельська слухає президента Єгипту Хосні Мубарака під час її візиту до цієї країни 12 травня 1992 року.
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Автомобіль із принцесою Уельською Діаною під’їхав до музикограду в парку Ла-Віллет в Парижі, 14 листопаду 1992 року.
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Принцеса Уельська Діана перед непальськими дітьми та молоддю 5 березня 1993 року під час подорожі селами в передгір’ї Гімалаїв із проектом Червоного Хреста.
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Принцеса Діана сидить на пляжі Banana Beach у Вест-Індії у 1993 році.
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Принц Чарльз, принцеса Діана та їхні сини, Вільям та Гаррі, вийшли з церкви Святої Марії Магдалини недалеко від свого будинку біля Норфолку, 25 грудня 1994 року.
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Принцеса Діана під час візиту до дитячої лікарні в Москві, 1995 рік.
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Діана вітає людей після виходу із Кардіологічного наукового інституту імені Віктора Ченга в Сіднеї, Австралія.
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Пакистан – Принцеса Діана залишає автограф для пацієнтки, хворої на рак.
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Зустріч Гілларі Клінтон з принцесою Діаною у Вашингтоні у 1997 році.
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На фотографії за 10 серпня 1997 року принцеса Діана залишає будинок жертви наземної міни Мірцети Габеліц в останній день візиту в Сараєво.
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Принцеса Діана потрапила у кадр відеоспостереження, коли заходила в готель в Парижі перед вечерею з Доді аль-Фаєдом.
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Бронзовий пам’ятник Діані та Доді аль-Фаєду з фонтаном в центрі Лондоні.
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Щоб вшанувати пам’ять принцеси, люди приходили до Кенсінгтонського палацу, де колись жила Діана, та приносили безліч букетів. Церемонію поховання по всьому світу дивилося рекордне число глядачів – 2,5 мільярди людей.