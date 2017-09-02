Бойовики на Донбасі здійснили 20 обстрілів, втрат немає – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 вересня підтримувані Росією бойовики зі стрілецької зброї 20 разів обстрілювали укріплення українських військ.

Найбільше таких обстрілів, 14, було на Донецькому напрямку, де під вогнем опинялися опорні пункти Збройних сил України біля Авдіївки, Зайцевого, Майорська та шахти «Бутівка».

«За добу втрат серед українських військових немає», – відзначає штаб і додає, що «з метою збереження життя українських захисників сили АТО відкривали вогонь у відповідь лише раз».

В угрупованні «ДНР» відзначають, що ситуація залишається «стабільно напруженою», хоча «Значних бойових сутичок та обстрілів не зафіксовано».

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що «київські силовики» (так у зведеннях сепаратисти називають ЗСУ – ред.) 1 вересня здійснили шість обстрілів, зокрема, в районі Первомайська, селищ Фрунзе, Красний Яр і Жолобок.

За підсумками скайп-зустрічі Тристоронньої контактної групи 30 вересня Київ закликав до максимального дотримання 1 вересня режиму припинення вогню на Донбасі.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.