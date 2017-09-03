У Грузії розпочинаються навчання НАТО, в яких беруть участь українці

Багатонаціональні військові навчання Північноатлантичного альянсу Agile Spirit 2017 стартують 3 вересня у Грузії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Грузії.

Зокрема, в грузинський порт Поті вже прибули американські танки Abrams 1 та бронетранспортери LAV, які залізничним сполученням мають доставити на військовий полігон Орфоло.

Метою навчань є досягнення готовності до участі в спільних операціях у складі сил швидкого реагування НАТО. У програмі також візьмуть участь військові з України, Болгарії, Латвії, Румунії та Вірменії.

Міністерство оборони України на своєму сайті інформує, що участь братимуть українські морські піхотинці, спільно з представниками морської авіації Військово-морських сил Збройних сил України: «Мета участі в заході – відпрацювання спільних дій українського підрозділу з підрозділами країн-членів та країн-партнерів Альянсу, підвищення польового та повітряного вишколу в багатонаціональному середовищі. За інформацією прес-служби 36-ї окремої бригади морської піхоти, навчання такого масштабу із залученням українських підрозділів морської піхоти та морської авіації на теренах інших держав відбудеться вперше».

Навчання триватимуть до 11 вересня.

На початку серпня в Грузії пройшли масштабні військові навчання Noble Partner. Крім п`яти країн-членів НАТО, в них взяли участь партнери Північноатлантичного союзу – Україна, Грузія та Вірменія.

Грузія і після зміни влади 2012 року твердо йде курсом євроатлантичної інтеграції, прагнучи вступити до ЄС і до НАТО. Зокрема, у Грузії ще на початку 2008 року, до війни Росії проти Грузії, провели референдум, на якому 77 відсотків його учасників висловилися за вступ країни до Північноатлантичного союзу. Такий курс і попередньої, і нинішньої влади Грузії розлючує сусідню Росію.