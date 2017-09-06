Кремль хоче легалізувати на Донбасі бандитські утворення (огляд преси)

Ідея президента України про розміщення миротворців ООН у зоні конфлікту на сході України отримала відповідь від російського агресора. «Кремль намагається за допомогою миротворців ООН легалізувати на Донбасі бандитські утворення», – коментує експерт газети «День». Він вважає, що замість реалізації ідеї, яка могла б допомогти в розв’язанні конфлікту, Путін намагається підсунути «дохлу кішку». Адже перебування миротворців на лінії розмежування, а не на кордоні України і Росії, означає визнання Україною окупаційної влади як суб’єкта. Тобто доведеться брати участь у переговорах з представниками цих псевдоутворень. Фактично Путін в такий спосіб намагається просунути свої наміри, які він переслідує від самого початку – легалізувати бандитські утворення. Це для України неприйнятно, – наголошує в газеті «День» екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Стаття називається «Дохла кішка» від Путіна».

Iсторія знає багато прикладів, коли дисбаланс збройної сили призводив до виникнення збройних конфліктів та війн. Море в цьому контексті не є винятком, переконує дописувач газети «День». Правильна оперативна побудова нехай і невеликих, але спроможних ефективно впливати на уразливі місця противника морських угруповань, не раз приносила перемогу у боротьбі з сильнішим противником. Саме тому Україні, щоб здолати сильнішого агресора, вкрай потрібне збалансоване угруповання з трьох видів швидкісних катерних платформ: патрульно-ударні з крилатими ракетами, протимінні й амфібійні. Більше про потреби українського флоту йдеться в статті «Про несиметричну відповідь на морі».

У соцмережах набуває популярності «громадянський підпільний рух «Анафема», спрямований на боротьбу з політиком проросійського спрямування Віктором Медведчуком, інформує газета «Україна молода». Якого розвитку набуде ця історія зараз спрогнозувати складно, зазначає видання. Однак, на думку газетярів, було б непогано, якби кум Путіна, відчувши гостре занепокоєння через загрозу своєму дорогоцінному життю, перебрався би поближче до свого кремлівського покровителя. На цьому газета наголошує в матеріалі «Анафема для Медведчука».

«Лелека» – так називають українські бійці з аеророзвідки дрон, який використовують у своїй роботі на Донбасі. Газета «Голос України» пише, що за допомоги сучасних технологій військові зберегли не одне життя українських воїнів, а ще вони проводять інформаційно-психологічні операції. Про те, як працює сучасна аеророзвідка та ефективність інформаційних атак, парламентська газета розповідає в публікації «Двічі пройшли від Широкиного до Широкого».