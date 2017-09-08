Курс України на ЄС і НАТО є незворотнім (огляд преси)

«Курс на ЄС та НАТО – очевидний і незворотний». У статті під такою назвою експерти газети «День» оцінюють щорічне послання президента до Верховної Ради. Дехто з них вважає, що Петро Порошенко мав би назвати чіткі три-п’ять пунктів, які він обіцяє виконати цього року. Тоді можна було б прив’язувати його слова до конкретних дій. Натомість він проголосив промову, в якій говорив про все, але нічого з того, за що можна було б його потім запитати, переконують експерти.

«Промова без сенсацій, але з правильною тактикою», – так оцінює виступ президента експерт газети «Сегодня» політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що нічого особливо сенсаційного Порошенко не сказав, але показав послідовність своєї держполітики. Позитивно експерт оцінив і тезу в промові президента щодо скасування депутатської недоторканності. «Тактично дуже правильно відкладати дію такого закону на початок 2020 року. Так депутатам буде легше ухвалити норму, адже вона стосуватиметься вже не їх особисто, а наступного складу парламенту», – зазначає експерт.

Як Захід боротиметься з Росією? «Санкції в довгостроковому плані є вигідними, бо вони послаблять військові можливості Кремля», –наголошує в інтерв’ю газеті «День» директор Центру воєнно-політичного аналізу в Гудзонському інституті Річард Вайц. Він каже, що США не можуть змусити Росію покинути Крим. А щодо Донбасу – питання залишається відкритим, принаймні до якоїсь угоди. Експерт «Дня» також переконує, що зростання Китаю може змусити Росію переглянути свою безпеку.

«Російська цивілізація» – вигадка». У публікації під таким заголовком дописувач газети «Україна молода» науковець Ігор Дем'янчук стверджує, що ніякої «російської цивілізації» з оригінальною сутністю не існує, є азійська цивілізація з нахапаними елементами (здобутками) західної. В результаті вийшло щось еклектичне та вторинне. Внесок росіян у світову цивілізацію, попри непомірно роздуті амбіції, доволі скромний, а от Росія надзвичайно багато взяла й привласнила, просто поцупила, в інших народів, стверджує дописувач. Скажімо двоголовий орел як герб російської держави був узятий Іваном ІV у Візантії. Москва з’явилася на землі племені мокша (мокса, моксель), мордва. Московський Кремль побудували італійські майстри. Більшість земель Росії загарбано, від ХV до ХХ століть її площа зросла у 57 разів. Усі великі держави приростали завойованими землями, але не в таких масштабах, констатує дописувач.

Українська поліція опановує сучасні методи боротьби зі злочинністю. Як інформує газета «Сегодня», поліцеські почали ловити злочинців за допомогою розвідки з повітря. Створений підрозділ аеророзвідки, який допоможе не тільки виявляти факти злочинів, але й, можливо, і затримувати зловмисників. За допомогою безпілотників поліцейські сподіваються полегшити собі роботу з багатьох напрямків. Конкретніше йдеться в статті «Дрони допомагають поліції».