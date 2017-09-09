У Росії на місці одного з найстрашніших таборів ГУЛАГу планують розгорнути комерційну риболовлю

Ілля Кудінов

До селища Ложок, що під російським Новосибірськом, з усього Сибіру нині їдуть за святою водою – до джерела, яке, за чутками, вважається цілющим. А 70 років тому, з 1932 по 1955 рік, на цьому місці розташовувався один з найстрашніших таборів сталінського ГУЛАГу. Так званий окремий табірний пункт №4 (ОТП-4).

У педагога Тимофія Калініна і ведучого заходів Олексія Лебедєва з Новосибірська незвичайне хобі. Вони подорожують легендарними куточками рідного регіону, щоб потім поділитися побаченим і почутим із читачами свого інтернет-проекту «Відлуння минулого». На своєму ресурсі вони написали про подорож до селища Ложок.

Тут з'являється відчуття легкого страху, коли усвідомлюєш, що тут відбувалося

«Я сам родом із Іскітіму, – розповідає Олексій. – Ще в школі займався краєзнавством, захоплювався історією і знав про це місце давно. Звичайно, його обов'язково потрібно було відвідати. За десятиліття воно обросло величезною кількістю легенд і суперечливих історій. Хотілося копнути глибше і дізнатися, де ж тут правда. Це і був головний стимул! У подібних місцях ми раніше не були. Це, звичайно, особливе. Тут з'являється відчуття легкого страху, коли усвідомлюєш, що тут відбувалося».

З кожним роком в селищі Ложок залишається дедалі менше свідчень про страшне минуле селища. Збереглися лише уламки стіни штрафного ізолятора та сліди печей, в яких зеки випалювали вапно. А на місці колишньої зони, кажуть місцеві, ще можна іноді знайти залишки колючого дроту.

На території, яка колись була зоною, зараз стоять місцевий палац культури «Жовтень», школа і стадіон. Буквально за півкілометра від палацу культури в минулі роки були два глибокі кар'єри.

Батько місцевої жительки Надії Арсенічкіної майже десять років пропрацював у цьому таборі охоронцем. І тут же відсидів свій термін його двоюрідний брат, якого засудили на 10 років за дрібну крадіжку.

Надія Арсенічкіна чула розповіді батька про те, як зеки, щоб «захворіти», розтирали цукор в дрібний порошок і вдихали в легені. Виходив туберкульоз, від якого багато хто вмирав. Але така смерть здавалася, мабуть, кращою за каторги в кар'єрі.

Головна визначна пам'ятка Ложка зараз – цілюще джерело. У храмі, що поруч зі Святим ключем, намагаються збирати рідкісні свідоцтва тієї епохи.

У цьому місці розстріляли священиків, псаломщиків, старост. Всі вони були репресовані і відправлені в цей табір. Нібито вони діяли проти влади

«У цьому місці розстріляли священиків, псаломщиків, старост. Всі вони були репресовані і відправлені в цей табір. Нібито вони діяли проти влади, – розповідає диякон Вадим з Нікольського кафедрального собору Іскітіму. – До джерела зараз йдуть віруючі, які зможуть дізнаватися про історію цього місця в нашому музеї. Він ще не функціонує. Ми поки тільки збираємо експонати, шукаємо очевидців тих подій, нащадків усіх, хто мав стосунок до ОТП-4. Закликаємо людей приносити хоч якісь матеріальні речі, пов'язані з цим табором».

Історії ув’язнених ОТП-4 багато років збирало і місцеве відділення «Меморіалу». Завдяки цій роботі збереглися безцінні свідоцтва про жертв. Ось, наприклад, історія Віри Лазуткіної: «15 вересня викликали мене вперше і зачитали звинувачення у шкідництві і антирадянській агітації. Дали підписати. Трійка УНКВС Західно-Сибірського краю засудила мене до восьми років позбавлення волі. На четвертому лагпункті (каторжний табір ОТП-4 в Ложку), де мені довелося відбувати термін, перед жіночим бараком було підвальне приміщення. Кожен день з усього табору в нього зносили померлих. Було їх дуже багато».

Історію Ложка вже багато років намагається відновлювати Галина Гриненко, яка завідує місцевим краєзнавчим музеєм в палаці культури «Жовтень».

«По крихтах я картинку малювала, – розповідає вона. – Опитувала місцевих жителів, зі старожилів хтось щось пам'ятав про табір. А знаєте, як я складала план селища! Тут сідали у мене в кабінеті люди, кожен малював свій план, хто що пам'ятав. Зрештою, я з усіх цих малюнків відновила загальну картину».

За словами Гриненко, в селищі і поряд з ним є кілька цвинтарів, на яких у загальних могилах ховали в'язнів. Одне з таких місць – дорогою на Святий ключ. Це невеличкий гай із дуже нерівним ґрунтом. Нерівним через безіменні могили. Ніяких розпізнавальних знаків, табличок з іменами загиблих ніхто не робив. Після закриття табору ще багато років тут періодично знаходили кістки і черепи безіменних жертв.

Одна з місцевих легенд розповідає, що, коли ОТП-4 закривався, вапнякові кар'єри були затоплені разом з ув'язненими. Так це було чи ні, ніхто вже не скаже.

Багато років новосибірські «меморіальці» виношують ідею про те, щоб Ложок став місцем пам'яті. Але нещодавно мальовниче озеро, яке утворилося на місці затопленого кар'єру, місцева влада продала якомусь бізнесменові. Тут тепер планують розгорнути комерційну риболовлю.

Місця, де гинули тисячі людей, у цивілізованих країнах повинні охоронятися так само, як місця поховань. Якби знайшлися підприємці, які взялися б відновити бараки і печі, то вони могли б заробити на туристах незрівнянно більше, ніж на ловлі риби

«Вважаю, що місця, де гинули тисячі людей, у цивілізованих країнах повинні охоронятися так само, як місця поховань. Якби знайшлися підприємці, які взялися б відновити бараки і печі, то вони могли б заробити на туристах незрівнянно більше, ніж на ловлі риби. Але зате збереглася б і пам'ять про те, що тут в Ложку відбувалося», – говорить координатор регіонального відділення правозахисного товариства «Меморіал» Олександр Рудницький.

Зараз же пам'ять ця зберігається в самому центрі Новосибірська. В одному зі скверів там стоїть камінь, видобутий саме в кар'єрах ОТП-4. Ось уже кілька років він слугує центром меморіальної композиції, створеної в пам'ять про жертви політичних репресій.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода