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09 Вересень 2017, Київ 16:03
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 9 вересня (карта)
09 Вересень 2017, 14:50
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
9
вересня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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