Дніпро відзначає день народження. Попри те, що історики досі сперечаються щодо віку міста, а міська рада провалила проект з передатації, офіційно місто святкує 241-річчя – від заснування Катериною Другою.



З вулиць «декомунізованого» Дніпра все ще не зникли написи «Дніпропетровськ». Стару назву поки що містить навіть герб міста, однак майстри народного мистецтва до цьогорічного Дня міста підготувались ретельніше, ніж торік: у сувенірній продукції, на пряниках та льодяниках вже майже не зустрінеш старої назви. Цьогорічне святкування відбувається під гаслом «I love Dnipro».



У програмі – «битва» військових оркестрів, масове виконання неофіційного гімну міста «Крихітко, це Дніпро», гастрономічні та спортивні рекорди, фестивалі ретромашин, байків, квітів, вуличної їжі, вітрильна регата, два «містечка майстрів», «антистресова» молодіжна акція «Розбий тарілку на щастя», виставки скульптур із металобрухту та експонатів із зони АТО, яка має на меті збір коштів для військових, і багато іншого. Святкування не обходиться й без особистого піару чиновників та партій.