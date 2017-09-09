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09 Вересень 2017, Київ 22:01
Фотогалереї

Фотогалерея: Дніпро відзначає день народження

Дніпро відзначає день народження. Попри те, що історики досі сперечаються щодо віку міста, а міська рада провалила проект з передатації, офіційно місто святкує 241-річчя – від заснування Катериною Другою.

З вулиць «декомунізованого» Дніпра все ще не зникли написи «Дніпропетровськ». Стару назву поки що містить навіть герб міста, однак майстри народного мистецтва до цьогорічного Дня міста підготувались ретельніше, ніж торік: у сувенірній продукції, на пряниках та льодяниках вже майже не зустрінеш старої назви. Цьогорічне святкування відбувається під гаслом «I love Dnipro».

У програмі – «битва» військових оркестрів, масове виконання неофіційного гімну міста «Крихітко, це Дніпро», гастрономічні та спортивні рекорди, фестивалі ретромашин, байків, квітів, вуличної їжі, вітрильна регата, два «містечка майстрів», «антистресова» молодіжна акція «Розбий тарілку на щастя», виставки скульптур із металобрухту та експонатів із зони АТО, яка має на меті збір коштів для військових, і багато іншого. Святкування не обходиться й без особистого піару чиновників та партій.
Чимало дніпрян вбрались у вишиванки
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Чимало дніпрян вбрались у вишиванки

Святковою ходою дніпряни пройшли вулицями міста. Першими стартували колони військових оркестрів з різних міст України &nbsp;
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Святковою ходою дніпряни пройшли вулицями міста. Першими стартували колони військових оркестрів з різних міст України
 

&laquo;Битва&raquo; хорів і перформанс барабанщиць
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«Битва» хорів і перформанс барабанщиць

Креативні військові музики не тільки грають, а й танцюють
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Креативні військові музики не тільки грають, а й танцюють

У святковій ході люди й автівки
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У святковій ході люди й автівки

Спортвна гордість міста &ndash; вихованці школи національного рукопашу
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Спортвна гордість міста – вихованці школи національного рукопашу

Свято для дітей
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Свято для дітей

Вуличні музиканти грали для дніпрян
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Вуличні музиканти грали для дніпрян

Один із чотирьох їстівних рекордів цього дня &ndash; найдовші в Україні картопляні чіпси (довжина &ndash; 3 метри)
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Один із чотирьох їстівних рекордів цього дня – найдовші в Україні картопляні чіпси (довжина – 3 метри)

&laquo;Живі скульптури&raquo;
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«Живі скульптури»

Гастрономічний фестиваль
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Гастрономічний фестиваль

Петрикіські майстрині представили свої твори у &laquo;Кварталі мистецтв&raquo;
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Петрикіські майстрині представили свої твори у «Кварталі мистецтв»

Майстри дають майстер-класи
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Майстри дають майстер-класи

Акція зі збору коштів для військових у зоні АТО від волонтерського об&rsquo;єднання
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Акція зі збору коштів для військових у зоні АТО від волонтерського об’єднання

Під час &laquo;антистресової&raquo; молодіжної акції дніпряни розбили &laquo;на щастя&raquo; кілька тисяч тарілок
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Під час «антистресової» молодіжної акції дніпряни розбили «на щастя» кілька тисяч тарілок

Попередньо на посуді писали свої бажання
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Попередньо на посуді писали свої бажання

Кульки від мерії
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Кульки від мерії

Не обійшлось і без піару
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Не обійшлось і без піару

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