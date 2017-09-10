На відео – Євген Шевченко, ветеран батальйону «Донбас»:

У поліцій про це не було жодних повідомлень.

Однак 9 вересня в управлінні Нацполіції у Житомирській області повідомили, що зупинили вранці колону автомобілів на трасі Київ-Чоп, яка їхала в бік «Краковця», через перевірку щодо можливої наявності незаконної зброї.

За даними поліції, у автомобілях в колоні були люди у форменому одязі з нашивками одного із добровольчих батальйонів на чолі із народним депутатом України.

Цим депутатом виявився Семен Семенченко, який на сторінці у Facebook написав, що у поліцію надійшов сигнал про «зброю і вибухівку» в колоні, яку зупинили вдруге упродовж кількох годин.

Він повідомив, що поліцейські перевірили номери на офіційно зареєстровану зброю і колона рушила далі.