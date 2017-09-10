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10 Вересень 2017, Київ 11:38
Політика

LiveСаакашвілі на кордоні. Живий блог

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, планує сьогодні, 10 вересня, в’їхати до України з Польщі на пункті пропуску «Краковець»

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11:23

На відео – Євген Шевченко, ветеран батальйону «Донбас»:

У поліцій про це не було жодних повідомлень.

Однак 9 вересня в управлінні Нацполіції у Житомирській області повідомили, що зупинили вранці колону автомобілів на трасі Київ-Чоп, яка їхала в бік «Краковця», через перевірку щодо можливої наявності незаконної зброї.

За даними поліції, у автомобілях в колоні були люди у форменому одязі з нашивками одного із добровольчих батальйонів на чолі із народним депутатом України.

Цим депутатом виявився Семен Семенченко, який на сторінці у Facebook написав, що у поліцію надійшов сигнал про «зброю і вибухівку» в колоні, яку зупинили вдруге упродовж кількох годин.

Він повідомив, що поліцейські перевірили номери на офіційно зареєстровану зброю і колона рушила далі.

11:07

11:05

​Ось так розділилися думки підписників Радіо Свобода у Twitter стосовно того, чи зможе Саакашвілі перетнути кордон:

11:04

Ви можете стежити за розвитком подій НАЖИВО!

Радіо Свобода веде онлайн-трансляцію:

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