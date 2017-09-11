Чи з'являться на окупованій частині Донбасу «блакитні шоломи»? (Огляд преси)

Тижневик «Дзеркало тижня» з'ясовує – чи з'являться на окупованій частині Донбасу «блакитні шоломи»? І чи прискорить можливе введення миротворчого контингенту процес відновлення територіальної цілісності держави? Видання пише, що актуалізація теми введення «блакитних шоломів» в Україну жодним чином не полегшує проблеми деокупації та реінтеграції Донбасу і ні на крок не наближає Київ ні до дипломатичного встановлення миру, ні до перемоги у війні. Нові переговори здатні лише дати Україні новий шанс на перепочинок, перезавантажити процес пошуку зовнішньополітичних союзників. Це навіть не натяк на стратегічну перемогу, але це можливість домогтися певних тактичних успіхів, наголошує тижневик.

Що далі від Революції гідності, то більше шансів у багатьох підозрюваних у справах Майдану уникнути відповідальності, наголошує «Український тиждень». Зокрема, як зазначає видання, справи інспекторів ДАІ, які масово фальсифікували протоколи, близько двох років пробуксовують у судах. Адвокати припускають, що через термін давності цих справ Феміда просто не встигне покарати всіх порушників, які перевищували владні повноваження і застосовували насильство щодо протестувальників. Про це йдеться в публікації «Програти час».

Тижневик «Новое время» розповідає, у що перетворила Росія український півострів Крим. Видання інформує, що за три роки окупації в Криму зросли не тільки зарплати, але і ціни на все – від продуктів до нерухомості. А ще кримчани навчилися скаржитися на будь-які побутові проблеми відразу Путіну і отримали гігантський фетиш – споруджуваний Керченський міст. Якщо в 2013 році в Криму побували 6 мільйонів туристів, то в цьому році відпочивальників, за різними джерелами, стало в три-чотири рази менше. Докладніше про ситуацію на окупованому півострові йдеться в матеріалі «Поки Крим їхній».

Знаковою «фішкою» політичного сезону 2017 стало кримінальне переслідування політиків за ухилення від сплати податків, стверджує «Дзеркало тижня». Формальним приводом для цього слугували результати першого е-декларування носіїв державної влади. І хоча за законом перевірка достовірності е-декларацій є виключною компетенцією Нацагентства з питань запобігання корупції, за цю роботу активно взялися Генпрокуратура і Національне антикорупційне бюро. Днями генпрокурор Юрій Луценко анонсував масове внесення подань до парламенту щодо зняття недоторканності з депутатів за ухилення від сплати податків. Таку ініціативну антикорупційної діяльності можна було б усіляко вітати, якби не те, що вона повністю вписується у політично мотивований підхід, який реалізується під гаслом протидії корупції, переконує тижневик у матеріалі «Податки з присмаком політики».

Росії треба буде розв'язати найважливіше для її майбутнього і безпеки всього світу питання – про транзит влади. І Україна зіграє у рішенні цієї проблеми ключову роль, переконує тижневик «Новое время». Видання наголошує, що російській еліті доведеться виходити з того, що поки при владі Путін і Росія не пішла з Донбасу, санкції не скасують. Запас фінансової міцності економіки вичерпується. Очікувати швидкого відновлення світових цін на нафту до рівня хоча б 100 американських доларів за барель не доводиться. Путін 15 років забезпечував вузькому прошарку «своїх» можливість безконтрольного збагачення, а тепер висить каменем на їхній шиї. Він залишається тільки тому, що всередині еліти поки немає «кандидата компромісу». Однак, коли нинішня російська еліта хоче вціліти, зберігши вплив і капітали, їй потрібно змусити Путіна піти з України раніше, ніж він піде з Росії, наголошує тижневик.