Гра Кремля у «місію ООН» (огляд преси)

Ініціативи з миротворцями від Путіна виглядають як багатоходівка і, як переконує експерт газети «День», Київ виявився не готовим до неї. Експерт вважає, що це – класичний прийом, який Кремль продовжує використовувати на всьому пострадянському просторі, – спочатку створити проблему, а потім начебто допомагати її вирішити. Росіяни довго не хотіли, а потім раптом погодилися на місію ООН в Україні, і відразу ж виставили такі вимоги, які апріорі не влаштують Київ, щоб потім мати змогу торгуватися і начебто йти на поступки. Видання наголошує, що українська влада продовжує ігнорувати кроки на випередження, бо говорили про місію ООН два роки, а в результаті проект резолюції в Раду безпеки ООН вніс Кремль. На своїх умовах. І знову доводиться відповідати. Видання також пише про ризики від введення такої місії на Донбас, оскільки це може стати приводом для початку зняття з Росії санкцій. Кремль скаже, що він виконує вимоги світової спільноти і йде назустріч побажанням української сторони, а отже, є привід для зняття санкцій. Заголовок статті – «Гра у «місію ООН».

Чи стануть «відкриті списки» частиною українських демократичних реформ? Досліджуючи цю тему дописувач газети «День» попереджає, що існує ймовірність, що до виборів 2019 року залишиться чинна система. У такому разі виборці опиняться перед знайомим набором рішень: пропозиції прямого підкупу для найбільш масового виборця в одномандатних округах і закриті набори кандидатів у багатомандатному окрузі. Про наслідки йдеться в матеріалі «Три проекти змін виборчих правил».

Газета «Україна молода» стверджує, що на Поліссі продовжується незаконний видобуток бурштину. А випадки силового перешкоджання роботі правоохоронців i лісівників стають нормою. Нелегальний видобуток бурштину ведеться практично неприкрито і безперервно. Конкретні приклади видання наводить у матеріалі «Миють чисто, поводяться брудно».

Більшість банків України приховують реальні умови надання кредитів, а позичальники не знають, куди скаржитися. Такі дані соцдослідження Агентства США з міжнародного розвитку, з якими читачів знайомить газета «Сегодня». Визнають відсутність комплексного захисту прав споживачів фінпослуг і в Нацбанку. Про те, як головна фінустанова держави бореться за права споживачів, йдеться в публікації «Кредити з секретом».