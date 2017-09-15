«Справа Гонгадзе-Подольського»: 17 років (огляд преси)

«Справа Гонгадзе-Подольського»: 17 років». У статті під таким заголовком експерти газети «День» аналізують причини і наслідки непритягнення замовників вбивства Георгія Гонгадзе до відповідальності. Видання зазначає, що поки суд спрацював лише на рівні визначення виконавців. Тобто Пукач і його спільники засуджені. А отже, можна говорити лише про часткову сатисфакцію потреби у справедливості. Експерт «Дня» наголошує, що не так важливо побачити конкретних людей на лаві підсудних, як знати, що діє механізм, який обмежує свавілля високопосадовців.

«Чи посварить мова Київ і Будапешт?». Так газета «День» назвала матеріал, в якому пропонує інтерв'ю з представником української національної меншини в угорському парламенті Ярославою Хортяні. Вона переконує, що угорці розуміють, – Україна зараз воює не тільки за себе, але й за них теж.

Річна інфляція в Україні нині вдвічі перевищує прогноз Нацбанку, зазначає газета «Україна молода». Видання пише, що внаслідок останнього підвищення цін, інфляція зросте ще більше. Можливо, навіть у рази від запланованої. Що впливатиме на курс гривні. І всі ці події, на думку газетярів, є свідченням, що Нацбанк, який головним своїм завданням декларував стримування інфляції, знову не впорався із викликами. Експерти видання стверджують, що інфляцію спричиняє не зростання платоспроможного попиту, а зростання затрат на виробництво, спричинене або зростанням цін на сировину, або девальвацією національної валюти. Або двома факторами... Тож у сухому залишку держава має Нацбанк, який взявся вирішувати проблему, але знову обрав хибну тактику, і країна не має іншої структури, яка би могла захистити українців від знецінення їхніх грошей. А це — проблема, яка вимагає вирішення, наголошує газета у статті «Нас обікрали на 16%».

Дещо оптимістичніше оцінює ситуацію з гривнею газета «Сегодня». Видання зазначає, що після річного зміцнення гривні з осені долар, хоч прогнозовано і почав зростати, але не так швидко, як очікувалося. Думки експертів видання розходяться: одні дотримуються «класичних» прогнозів і обіцяють до кінця року зростання курсу трохи вище 27 гривень за долар, інші ж впевнені, що в цьому році навіть закладений в законі про держбюджет курс долара не буде досягнутий. А бюджет поповниться за рахунок інших надходжень, зокрема помітного зростання економіки і виведення зарплат із тіні, зазначає газета.