У фінал конкурсу «Америка має талант» потрапили українці

Український танцювальний гурт Light Balance пройшов до фіналу конкурсу «Америка має талант» за результатами голосування телеглядачів і отримав схвальні відгуки від суддів.

Колектив із Дніпра завоював прихильність аудиторії унікальною комбінацією танцю і технологій: складна хореографія доповнювалася незвичайними неоновими костюмами, що світилися в темряві.

Відеозапис виступу в мережі Facebook уже переглянуло майже 300 тисяч людей.

Художній номер колективу на шоу кілька місяців тому було названо «одним із найбільш запаморочливих виступів в історії «Америка має талант» на офіційних каналах конкурсу, а відеозапис танцювального номеру лише у Фейсбуці набрав 79 мільйонів переглядів.

Як виникла ідея гурту та які технології використовуються в художніх номерах – в інтерв’ю з Микитою Сухенком, технічним директором Light Balance.