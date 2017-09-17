У Києві з'явився пам’ятник футболісту Андрію Гусіну

У Києві відкрили пам’ятник колишньому півзахисникові футбольного клубу «Динамо» (Київ) і національної збірної України Андрію Гусіну.

Про це повідомив член виконкому Федерації футболу України Артем Франков у Twitter.

«Відкрили пам’ятник Андрію Гусіну – сьогодні три роки як... Вперед і вгору, та й на швидкості! Дорогий друже...», – написав він.



«Мені пам’ятник сподобався, зроблено з любов'ю і сенсом, тобто, з величезною повагою. Найскладніше було узгодити бачення рідних і близьких», – додав Франков.



«Друзі, прошу розуміти правильно – офіційного відкриття пам'ятника Андрію Гусіну не було. Хотілося б зробити більш пафосний захід», – зазначив член виконкому Федерації футболу України.

Андрій Гусін загинув три роки тому – 17 вересня 2014 року. Він розбився на смерть, катаючись на мотоциклі на автодромі «Чайка» під Києвом.

У складі «Динамо» Гусін сім разів ставав чемпіоном України, чотири рази володарем Кубка України, разом з клубом виступав у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Понад десять років був провідним гравцем національної збірної України, у складі якої грав на Кубку світу-2006.

Відразу після закінчення ігрової кар’єри Гусін зайнявся тренерською діяльністю. Очолював «Динамо-2» (Київ), працював асистентом у російських командах «Крилья Совєтов» (Самара) і «Анжі» (Махачкала).