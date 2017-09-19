Неподоланий кучмізм – загроза для України (огляд преси)

Газета «День» коментує переселений із Криму до Києва форум «Ялтинська європейська стратегія». Журналісти обурюються тим, як всі швидко забули про «компроміси» Віктора Пінчука і наввипередки намагалися засвітитись на зустрічі. Те, що на річницю вбивства Георгія Гонгадзе політики йдуть на форум Пінчука, викликало критику експертів видання. Хоча, на думку газетярів, все більше людей кажуть «ні» конформізму і безпринципності, і все більше людей розуміють, що неподоланий кучмізм – це загроза для України. Водночас, рівень присутності на форумі все ще залишається високим. Про що це свідчить, йдеться в статті «YES чи НІ?».

Нічого нового та якісного на форумі не запропонували, переконує «Газета по-українськи». Видання пише, що президент Петро Порошенко дуже залежний від оплесків. Полюбляє давати гучні обіцянки, які б викликали позитивні емоції. Тому натякнув на деокупацію Криму за рік. Намагався своїм напором компенсувати наявність внутрішніх проблем, зокрема, у боротьбі з корупцією, наголошують експерти газети.

Нині зовнішній держборг України дорівнює 80 відсоткам внутрішнього валового продукту. Тоді як, за твердженням «Газети по-українськи», для України борг не має бути більш як 60 відсотків ВВП. В державі завелике навантаження на бюджет. Київ витрачає мільярди гривень на виплату процентів замість того, щоб пустити ці гроші на зарплати й пенсії. Краще, щоб позичали приватні компанії, а не держава, зазначає видання.

«Це буде неординарний візит» – у матеріалі під таким заголовком газета «День» пропонує думки експертів про очікування від участі президента Петра Порошенка в засіданні Генеральної асамблеї ООН та його зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом. Вони вважають, що важливість цієї поїздки розкладається на два елементи: власне виступ під час Генасамблеї та зустрічі з лідерами різних країн. Особливо з президентом США Дональдом Трампом. Який, за інформацією газети, порушить питання не так реформування в державі, як більшої віддачі від ООН.

Кабінет міністрів подав на розгляд парламенту бюджет, намагаючись вдовольнити всіх, але при цьому спирається на малореальні джерела надходження, зазначає газета «Україна молода». «Перший трильйон», за планами уряду, в 2018 році Україна отримає завдяки зростанню ВВП на 3%. Однак, як зазначає видання, цифра є трохи завищеною. Значну частину до цієї цифри уряд планує позичити. Так, 112 мільярдів гривень становитимуть внутрішні запозичення і 81 – зовнішні. При цьому доволі значну суму – 118 мільярдів гривень – скерують на виплату зовнішніх запозичень: перед МВФ та іншими кредиторами. Про те, де держава може взяти реальні гроші, йдеться в матеріалі «Між потребами та ілюзіями».

А про те, чи всі російські військові повернуться додому з навчань «Захід-2017», газета «Україна молода» прогнозує в статті «Білоруський пил на російських чоботах».