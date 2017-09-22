Лавринович усе валитиме на Януковича або сяде (огляд преси)

Печерський районний суд Києва арештував екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича на 60 діб без права застави. Однак, як переконує експерт «Газети по-українськи», це справа не Лавриновича, а Януковича. Він був натхненником та організатором захоплення влади, отримував вигоду від цього. Лавринович отримав наказ і виконав, Видання пише, що адвокати Лавриновича можуть затягувати процес та добитися перекваліфікації на службову недбалість. Не виключено, що він погодиться співпрацювати зі слідством і все валитиме на Януковича. Другий варіант – сяде, наголошує експерт.

Останні незалежні члени наглядової ради «Нафтогаз України» пішли у відставку. Вони стверджують, що уряд згортає реформу корпоративного управління через політичне втручання в роботу компанії. «Газета по-українськи» констатує, що «Нафтогаз» став прибутковим, у нього з’явилися гроші. Тепер українські політики казатимуть, що за компанією потрібен контроль. Тобто потоки наповнилися, і на них треба сісти. Терміново, бо вибори не за горами – потрібно наповнювати каси, наголошує «Газета по-українськи».

Показавши на відкритті сесії нові дизайнерські вбрання, народні депутати України ніяк не бажають продемонструвати ще й готовність до роботи, наголошує газета «Україна молода». Нинішній тиждень, як стверджує видання, був особливо провальним. Прогули народних обранців стали настільки масовим явищем, що зашкодили результативному розгляду судової реформи. З майже 5 тисяч поправок до судового пакета законів парламентарії не змогли ухвалити жодної – через майже тотальну відсутність у сесійній залі. Про те, як можна заохотити депутатів до праці і які закони конче треба ухвалити, йдеться в публікації «Депутати і «пурген».

До нового року залишилося рівно 100 днів. Газета «Сегодня» зібрала найважливіші завдання, які потрібно вирішити українській владі до приходу 2018 року, і згадала, які нововведення повинні з'явитися до 1 січня. Експерти видання прогнозують, що депутати ухвалять дві реформи і головний кошторис, а ось з усіма призначеннями Верховна Рада почекає, зазначає газета у статті «Встигнути за 100 днів: бюджет і кадри».