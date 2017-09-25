Чому реваншисти в Україні піднімають голову? (Огляд преси)

«Український тиждень» стверджує, що одна з причин того, що реваншистські сили піднімають голову, – надлишок демократії та зловживання правом. Страшний, на перший погляд, діагноз, зазначає автор статті. Однак певні недемократичні, але необхідні кроки Київ уже зробив: заблокував спочатку російські телеканали, а згодом і соцмережі, заборонив Компартію і провів дерадянізацію. Якби перейменування населених пунктів винесли на референдум місцевих громад, то Комсомольськ залишився б Комсомольськом, Котовськ – Котовськом, а Кіровоград у кращому разі повернув би імперську назву Єлисаветград. Однак центральним органам влади вистачило волі дотиснути це питання та змінити мапу України. Утім, цього виявилося недостатньо: дерадянізація буде неповною без деколонізації – суцільного розриву з колишньою метрополією, тобто з Росією. А в цьому сенсі демократичні інструменти не завжди діють. Під час війни й деколонізації в умовах стерильної зрілої західної демократії держава просто не виживе та втратить свою незалежність, наголошує дописувач «Українського тижня».

Про те, що спонукає сучасні демократичні країни вдаватися до певного обмеження свобод «Український тиждень» розповідає в статті «Безпека вимагає жертв».

А у матеріалі «Техніка інформаційної безпеки» дописувач «Українського тижня» журналіст Денис Казанський ділиться своїм баченням, як упорядкувати медійний простір, не зазіхаючи на свободу слова. Він вважає, що ЗМІ, фінансовані Кремлем, або Януковичем чи його соратниками, і які працюють на агресора і проти України, потрібно виносити попередження, позбавляти ліцензій, закривати. Адже мета цих ЗМІ – не інформаційний бізнес, а ліквідація українського суверенітету. А отже, дозволяти їм працювати в Україні є самогубством для держави та її громадян. Звісно, визнає автор, такий крок може здатися недемократичним. Але до подібних заходів змушені вдаватися й цілком демократичні держави, де ніколи не було наступів на свободу слова. Адже останні події засвідчують, наскільки серйозною зброєю є інформація. І вибудовувати оборону на інформаційному фронті сьогодні так само важливо, як зміцнювати боєздатність армії, наголошує тижневик.

До президентських виборів лишилося півтора року. В передчутті жорсткої боротьби партії взялись за пошуки союзників і супротивників. Про плани коаліції та опозиції розповідає тижневик «Фокус» у статті «Гра мандатів».

Корупція стала міжнародним брендом України. Це реальність, яку потрібно змінити, наголошує дописувач тижневика «Новое время» парламентарій Сергій Лещенко. Зокрема, як стверджує автор, відбувається відвертий саботаж із реформою СБУ, яку повинні позбавити права розслідувати економічні злочини. Уже півтора року без відповіді з боку України лежить проект, підготовлений офісом зв'язку НАТО і місією допомоги ЄС. Документ досі блукає коридорами Банкової, бо президент, за твердженням депутата, розглядає СБУ як особисту вотчину, за допомогою якої можна влаштовувати переділ ринків і політичні переслідування. Тим часом без цієї реформи неможливе зближення з НАТО. Автор наголошує, що українці заслуговують кращої влади, здатної провести реформи без оглядки на особисті інтереси президента, міністрів або депутатів. Все, що їм потрібно, – це робити своє домашнє завдання – реформи, наголошує дописувач тижневика у статті «Повзучий саботаж».

Інший дописувач тижневика «Новое время», народний депутат Єгор Соболєв переконує, що тривалий час багато українців вважали, що справи держави їх не стосуються. В результаті в країні вибудувалась одна з найрозвиненіших у світі клептократій, частина земель окупована, а всередині держави йде війна. Дописувач зазначає, що кожен сам відповідає за свою долю, але є питання, на які можна і потрібно відповідати спільно. Наприклад, як припинити масштабні розкрадання грошей платників податків? Як зупинити цькування тих, хто намагається зупинити розкрадання? Як домогтися покарання російської агресії проти України? Про те, як це краще можна зробити, йдеться в публікації «Час діяти».

Новий Закон «Про освіту» припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Про те, чи можлива реінкарнація цього органу, аналізує «Дзеркало тижня» у матеріалі «Монстра не стало. Хай живе МОНстр!».

У цьому ж числі «Дзеркало тижня» наголошує, що в Україні проблема не з ринком землі чи його відсутністю, а з необхідністю імплементувати в законодавче поле нинішні конституційні норми. Вони передбачають, що право власності українців на землю та її природні ресурси – основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави. Саме у цьому криється «земельний диявол», який не дозволив Україні до цього часу здійснити повноцінну земельну реформу. На цьому тижневик наголошує в статті «Земельний диявол. Як зняти прокляття із земельної реформи».