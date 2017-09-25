«Євроінтеграція» бойовиків «ДНР» і реакція Заходу – ранковий ефір Радіо Свобода

Становище в Україні: наскільки відповідальна влада і наскільки пересічні люди?

«ДНР» хоче відкрити «представництво» у Франції.

Бюджет-2018: на державу чи поліцейську державу?

На ці теми говоритимуть ведуча Ранкової Свободи Ірина Гнатишин й гості студії: доктор соціологічних наук Олександр Шульга й політолог, історик Олександр Палій; експерт-міжнародник Геннадій Друзенко і блогер, донеччанин Кирило Сазонов; народний депутат від «Самопомочі», член парламентського комітету з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова і народний депутат від БПП, член парламентського комітету з питань бюджету Сергій Рудик.