Чверть місць у парламенті Німеччини займуть популістські партії

Берлін – Партія-переможець на виборах у Бундестаг – блок ХДС/ХСС, очолюваний Анґелою Меркель, розпочав формування коаліції. До неї увійдуть ліберали (Вільна демократична партія) та «Союз 90»/«Зелені». Це не менш складне завдання, ніж перемога на виборах, оскільки створюватиметься уряд з дуже незручними партнерами, чиї погляди на розвиток країни не у всьому збігаються.

Політична поразка соціал-демократів на парламентських виборах змусила їх оголосити про перехід в опозицію, а Анґелу Меркель – шукати іншого партнера для широкої коаліції. І це – на тлі не зовсім вдалої участі у виборах самої правлячої партії. Адже самі християнські демократи, разом із баварським Християнсько-соціальним союзом, набравши 33 відсотки голосів, втратили вісім позицій, порівняно з результатами 2013 року і одержали найнижчий показник з часу, коли Меркель очолила партію.

Тож дорікань на її адресу у невдалому політичному бенефісі і від соратників не бракує. Але «залізна» канцлер твердо заявила, що коаліції бути, як і новому уряду, який має розпочати роботу вже до Різдва. Щоправда, чимало аналітиків мають у цьому сумнів.

Професор берлінського Вільного університету, доктор політології Клаус Зегберс у розмові з Радіо Свобода зазначив: «Важко передбачити, коли завершаться коаліційні переговори, оскільки вперше в історії Бундестагу створюється коаліція «Ямайки». Треба зауважити, що популістські партії у Бундестазі – як праві так і ліві – загалом становитимуть 25 відсотків – тобто, приблизно чверть місць. Чверть голосів популістських партій – це є новою ситуацією для німецького парламенту, за якою слід спостерігати з огляду на внутрішню і зовнішню політику. Тож зовнішньополітичні можливості старого й нового канцлера у майбутньому будуть досить звуженими, оскільки вона матиме сильну популістську опозицію», – вважає німецький політолог.

Доведеться шукати компроміси

Про входження до парламенту такої кількості популістів, зокрема й ультраправих, як «Альтернатива для Німеччини», нині точаться дискусії і в ЗМІ, і в суспільстві. Та й самі політики – учасники виборів, котрі розраховували на інші результати щодо себе, не можуть оговтатися, звинувачуючи конкурентів у «підставі».

Тим часом формування правлячої коаліції триває. Анґела Меркель заявила, що до коаліції з ХДС/ХСС увійдуть ліберали (Вільна демократична партія) і Партія зелених. Експерти сумніваються, що ці політики зможуть досягти компромісу, радикально відрізняючись один від одного поглядами щодо розвитку країни.

Консервативна партія Меркель, як і її союзники із ХСС, із невеликою часткою ймовірності зможуть дійти згоди з лібералами, оскільки ті відверто не погоджуються з рішеннями правлячої партії у багатьох питаннях, зокрема і в питаннях внутрішньої політики. Вони передусім не сприймають Меркель з її гостинністю щодо мігрантів, а також нинішніх відносин із Росією, вимагаючи якщо не скасування санкцій щодо Кремля, то значного пом’якшення їх.

Ще більша проблема може виникнути зі співробітництвом лібералів із «зеленими», програма яких декларує мир у всьому світі, використання альтернативних джерел енергії, продовження політики мультикультурності тощо. Натомість ліберали вважають такі підходи популістськими та економічно неможливими.

Тому пошуки компромісів у формуванні коаліції можуть тривати довго. Є й інший варіант, що її не вдасться створити, і країну очікують дострокові вибори. Щоправда, Меркель уже заявила, що коаліція невдовзі буде. Утім, чимало експертів теж вважають: політики домовляться. І не так з почуття обов’язку та патріотизму, як через реальну небезпеку втрати влади.

Варіант майбутньої коаліції вигідний для України

Утім, саме такий варіант коаліції цілком влаштовує Україну. Партія Меркель, яка декларує підтримку Києву, не змінюватиме цього зовнішньополітичного курсу. А «зелені» також неодноразово не тільки «зізнавалися у любові» до України, а й істотно допомагають їй. Ліберали, які хоч і вважають, що питання Криму слід тимчасово «заморозити», але застерігають, що анексія його Росією однозначно є порушенням міжнародних норм. Тим паче, що тема відносин Німеччина – Україна, хоч і в різних контекстах, але все-таки була присутня під час виборчих перегонів, лише з однією «опискою», як розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода німецький політик від партії «Союз 90»/«Зелені» Ребекка Гармс.

«Я б не сказала, що під час виборів Україна залишилася поза увагою. Але була допущена помилка, яка полягає у тому, що замість того, аби говорити добре і помірковано про відносини з Україною, ця тема здебільшого висвітлювалася на зразок: «Як далі бути з питаннями щодо Росії?» Точніше, як далі бути з Путіним? Тобто йдеться про те, як інтенсивніше і наскільки розширювати відносини з Росією. Також санкції, у зв’язку з анексією Криму, війною на Донбасі – доцільні чи ні?» – пояснює Гармс.

Водночас вона наголосила, який би не був уряд щодо політики президента Путіна, необхідно голосно критикувати його. Ця критика має бути такою однозначною, щоб не допускався жоден сумніву щодо того, хто винен у ситуації щодо Криму чи сходу України.