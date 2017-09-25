Німеччина: перемога Меркель і популістів

Берлін – Четвертий термін на посаді канцлера Німеччини виборола Анґела Меркель. Хоча результат її партії є набагато гірший, ніж чотири роки тому. У новому парламенті буде складніше працювати, адже до нього дісталися не лише ліві, але і праві популісти. Недавно створена «Альтернатива для Німеччини» сьогодні – третя політична сила у Бундестазі. Як будуватимуть коаліцію переможці? Для німців, які ще активніше, ніж під час таких перегонів 2013 року прийшли на вибори, це важливе питання. Адже явка перевищила 76 відсотків, з чого видно, що громадяни серйозно занепокоєні майбутнім країни. Яким воно вимальовується на другий день після виборів до Бундестагу?

Бундестаг стане більшим. Новий склад парламенту розшириться з 630 місць до 709 і стане найчисленнішим у своїй історії. Уперше з 50-х років минулого століття до нього увійде шість фракцій: ХДС/ХСС, СДПН, АдН, Партія вільних демократів, партія «Союз90/Зелені», Ліва партія.

Незважаючи на перемогу блоку ХДС/ХСС, який очолює Анґела Меркель, про їхній успіх годі казати. Блок зазнав найбільших втрат голосів виборців за всю історію партії. Ще гірша ситуація з їхніми колишніми колегами по коаліції, а нині опонентами – соціал-демократами від СДПН і Мартіна Шульца. Вони втратили 5,2 відсотка голосів, порівняно з попередніми виборами 2013 року. Мартін Шульц вважає, що відповідальність за провал його партії лежить на канцлеру.

«Систематичне ухилення канцлера від політики сприяло утворенню вакууму, який частково спритно заповнила «Альтернатива для Німеччини», – заявив Шульц у ток-шоу на Другому каналі державного телебачення.

Під прапорами «Ямайки»

Натомість Анґела Меркель, як зазвичай прагматично, оголосила про створення нової правлячої коаліції під назвою «Ямайка» – за кольорами партій-учасниць: «чорний» – ХДС/ХСС із Анґелою Меркель, «зелений» із «Союз90/Зелені» з Катрін Ґерінг-Екхардт, а також «жовтий», що його традиційно представляють вільні демократи з Крістіаном Лінднером. Усі три політичні сили нової коаліції представляють різні, а часто і протилежні політичні принципи. Як пояснила в інтерв’ю Радіо Свобода Ребекка Гармс від Партії зелених, очікуються надзвичайно складні коаліційні переговори.

Щодо питання України, то я звертаю увагу на найдосвідченішого дипломата від вільних демократів – графа Александра фон Ламбсдорфа

«Насправді, нині ще дуже важко передбачити, яким буде результат. Потрібно будувати величезні мости, щоб нова коаліція добре функціонувала. Щодо питання України, то я звертаю увагу на найдосвідченішого дипломата від вільних демократів – графа Александра фон Ламбсдорфа – фахівця з питань зовнішньої політики», – зауважила Гармс.

Серед можливих політиків на посаду міністра закордонних справ Ребекка Гармс назвала перших представників від партії «Союз 90/ Зелені» Джема Ездеміра та Катрін Герінг-Екхард. Проте через складні коаліційні переговори напевно прізвище міністра закордонних справ можна буде назвати не раніше, ніж наприкінці року. І навіть тоді говорити про зміни у політиці щодо України не доводиться, зазначив німецький політолог Ганс-Геннінг Шредер у розмові з Радіо Свобода:

«Річ у тім, що уява про те, які мають бути відносини з Україною, не дуже відрізняються від того, які позиції існують у цьому питанні нині. Тобто треба очікувати, що перші півроку у східноєвропейській політиці Німеччини не відбуватиметься нічого. Питання лише, чи станеться щось з боку США чи Росії, коли Німеччина змушена буде реагувати. Від себе ФРН не ініціюватиме жодних кроків. Пізніше почнуться пошуки насамперед для розв’язання конфлікту на сході України», – прогнозує німецький професор.

Хто і де підтримав правих популістів

Праві популісти знайшли підтримку насамперед у східній Німеччині – 20,5%, на заході країни – трохи більше від 10%. Як засвідчив аналіз Першого державного каналу телебачення ARD, виборцями «Альтерантиви» є здебільшого громадяни від 35 до 44 років, безробітні (23%) та представники робітничого класу (22%). Ще 13% припадає на службовців, 12% – підприємці, 11% – пенсіонери, а кожен десятий прихильник цієї партії – чиновник. Крім 1,2 мільйона голосів громадян, котрі досі не брали участі у виборах, велика кількість прихильників правих популістів прибула з табору християнських демократів – понад 1 мільйон, ще 470 тисяч з «табору» соціал-демократів. Майже стільки ж колишніх симпатиків Лівої партії – 400 тисяч – віддали перевагу їхнім правим конкурентам, як і 40 тисяч колишніх прибічників вільних демократів.

Тож, загалом, що більший успіх новачків, то більша катастрофа для решти політичних партій.

Непросте завдання канцлера

Щодо впливу популістських партій на зовнішню політику і політику щодо України, то думки розходяться. Професор Шредер не бачить небезпеки протидії опозиційних популістських партій майбутньому уряду – як правих, так і лівих, котрі займуть чверть крісел у Бундестазі. Анґела Меркель у будь-якому разі змушена буде рахуватися з правими силами, зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода професор політології берлінського Вільного університету, доктор Клаус Зеґберс.

«Так може статися, що у неї буде сильніший «вітер» протистояння у питаннях зовнішньої політики в Бундестазі, а відтак і схильність канцлера шукати компромісних рішень у зовнішній політиці буде ускладнене. Адже вона повинна буде враховувати ту обставину, що у неї менше підтримки у Бундестазі», – припускає доктор Зеґберс

Тим часом, поки триватимуть коаліційні переговори та формування нового кабінету, його обов’язки виконуватиме старий уряд, оскільки законодавство Німеччини не передбачає перехідного.