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25 Вересень 2017, Київ 23:04
Політика

Німеччина: перемога Меркель і популістів

Люди голосують на виборах у Мюнхені, 24 вересня 2017 року

Берлін – Четвертий термін на посаді канцлера Німеччини виборола Анґела Меркель. Хоча результат її партії є набагато гірший, ніж чотири роки тому. У новому парламенті буде складніше працювати, адже до нього дісталися не лише ліві, але і праві популісти. Недавно створена «Альтернатива для Німеччини» сьогодні – третя політична сила у Бундестазі. Як будуватимуть коаліцію переможці? Для німців, які ще активніше, ніж під час таких перегонів 2013 року прийшли на вибори, це важливе питання. Адже явка перевищила 76 відсотків, з чого видно, що громадяни серйозно занепокоєні майбутнім країни. Яким воно вимальовується на другий день після виборів до Бундестагу?

Бундестаг стане більшим. Новий склад парламенту розшириться з 630 місць до 709 і стане найчисленнішим у своїй історії. Уперше з 50-х років минулого століття до нього увійде шість фракцій: ХДС/ХСС, СДПН, АдН, Партія вільних демократів, партія «Союз90/Зелені», Ліва партія.

Незважаючи на перемогу блоку ХДС/ХСС, який очолює Анґела Меркель, про їхній успіх годі казати. Блок зазнав найбільших втрат голосів виборців за всю історію партії. Ще гірша ситуація з їхніми колишніми колегами по коаліції, а нині опонентами – соціал-демократами від СДПН і Мартіна Шульца. Вони втратили 5,2 відсотка голосів, порівняно з попередніми виборами 2013 року. Мартін Шульц вважає, що відповідальність за провал його партії лежить на канцлеру.

Фото з виборчої дільниці в Німеччині
Фото з виборчої дільниці в Німеччині

«Систематичне ухилення канцлера від політики сприяло утворенню вакууму, який частково спритно заповнила «Альтернатива для Німеччини», – заявив Шульц у ток-шоу на Другому каналі державного телебачення.

Під прапорами «Ямайки»

Натомість Анґела Меркель, як зазвичай прагматично, оголосила про створення нової правлячої коаліції під назвою «Ямайка» – за кольорами партій-учасниць: «чорний» – ХДС/ХСС із Анґелою Меркель, «зелений» із «Союз90/Зелені» з Катрін Ґерінг-Екхардт, а також «жовтий», що його традиційно представляють вільні демократи з Крістіаном Лінднером. Усі три політичні сили нової коаліції представляють різні, а часто і протилежні політичні принципи. Як пояснила в інтерв’ю Радіо Свобода Ребекка Гармс від Партії зелених, очікуються надзвичайно складні коаліційні переговори.

Ребекка Гармс
Ребекка Гармс

Щодо питання України, то я звертаю увагу на найдосвідченішого дипломата від вільних демократів – графа Александра фон Ламбсдорфа
Ребекка Гармс

«Насправді, нині ще дуже важко передбачити, яким буде результат. Потрібно будувати величезні мости, щоб нова коаліція добре функціонувала. Щодо питання України, то я звертаю увагу на найдосвідченішого дипломата від вільних демократів – графа Александра фон Ламбсдорфа – фахівця з питань зовнішньої політики», – зауважила Гармс.

Серед можливих політиків на посаду міністра закордонних справ Ребекка Гармс назвала перших представників від партії «Союз 90/ Зелені» Джема Ездеміра та Катрін Герінг-Екхард. Проте через складні коаліційні переговори напевно прізвище міністра закордонних справ можна буде назвати не раніше, ніж наприкінці року. І навіть тоді говорити про зміни у політиці щодо України не доводиться, зазначив німецький політолог Ганс-Геннінг Шредер у розмові з Радіо Свобода:

Ганс-Геннінг Шредер
Ганс-Геннінг Шредер

«Річ у тім, що уява про те, які мають бути відносини з Україною, не дуже відрізняються від того, які позиції існують у цьому питанні нині. Тобто треба очікувати, що перші півроку у східноєвропейській політиці Німеччини не відбуватиметься нічого. Питання лише, чи станеться щось з боку США чи Росії, коли Німеччина змушена буде реагувати. Від себе ФРН не ініціюватиме жодних кроків. Пізніше почнуться пошуки насамперед для розв’язання конфлікту на сході України», – прогнозує німецький професор.

Хто і де підтримав правих популістів

Праві популісти знайшли підтримку насамперед у східній Німеччині – 20,5%, на заході країни – трохи більше від 10%. Як засвідчив аналіз Першого державного каналу телебачення ARD, виборцями «Альтерантиви» є здебільшого громадяни від 35 до 44 років, безробітні (23%) та представники робітничого класу (22%). Ще 13% припадає на службовців, 12% – підприємці, 11% – пенсіонери, а кожен десятий прихильник цієї партії – чиновник. Крім 1,2 мільйона голосів громадян, котрі досі не брали участі у виборах, велика кількість прихильників правих популістів прибула з табору християнських демократів – понад 1 мільйон, ще 470 тисяч з «табору» соціал-демократів. Майже стільки ж колишніх симпатиків Лівої партії – 400 тисяч – віддали перевагу їхнім правим конкурентам, як і 40 тисяч колишніх прибічників вільних демократів.

Тож, загалом, що більший успіх новачків, то більша катастрофа для решти політичних партій.

Непросте завдання канцлера

Щодо впливу популістських партій на зовнішню політику і політику щодо України, то думки розходяться. Професор Шредер не бачить небезпеки протидії опозиційних популістських партій майбутньому уряду – як правих, так і лівих, котрі займуть чверть крісел у Бундестазі. Анґела Меркель у будь-якому разі змушена буде рахуватися з правими силами, зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода професор політології берлінського Вільного університету, доктор Клаус Зеґберс.

«Так може статися, що у неї буде сильніший «вітер» протистояння у питаннях зовнішньої політики в Бундестазі, а відтак і схильність канцлера шукати компромісних рішень у зовнішній політиці буде ускладнене. Адже вона повинна буде враховувати ту обставину, що у неї менше підтримки у Бундестазі», – припускає доктор Зеґберс

Тим часом, поки триватимуть коаліційні переговори та формування нового кабінету, його обов’язки виконуватиме старий уряд, оскільки законодавство Німеччини не передбачає перехідного.

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