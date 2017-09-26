Медведчука не чіпатимуть без відома Порошенка (огляд преси)

Головне слідче управління СБУ запрошує Віктора Медведчука через засоби масової інформації відвідати їхню установу. Як інформує «Газета по-українськи», СБУ розслідує кримінальне провадження про незаконний перетин Медведчуком держкордону. Чи будуть для нього наслідки, газетярам спрогнозувати важко. Видання нагадує, що Медведчук періодично зустрічається із президентом Петром Порошенком. За це президента часто критикують. Можливо, тому він вирішив спростувати підозри про близькі стосунки з кумом Путіна. Погодився на дії СБУ щодо Медведчука. Служба безпеки не здійснювала б жодних дій щодо нього без відома Петра Порошенка, переконує видання. Якщо зараз у справі Медведчука буде нульовий результат, це нашкодить президентові. Розпишеться у власній неспроможності протидіяти російській резидентурі. На цьому газета наголошує в публікації «Медведчука не чіпатимуть без відома Порошенка».

Які наслідки вибори в Німеччині матимуть для України? Експерти газети «Україна молода» наголошують на певних ризиках. Адже в Бундестазі збільшився табір політичних сил, які досить лояльно ставляться до політики Кремля. Але оскільки Ангела Меркель залишатиметься канцлером Німеччини, то політика Берліна щодо України суттєво не зміниться, зазначає видання. Втім, експерти «України молодої» сподіваються, що, пройшовши вибори, канцлер діятиме рішучіше, насамперед щодо Росії.

Газета «Україна молода» стверджує, що в окупованому Криму застосовують заборонені прийоми боротьби для здійснення впливу на неугодні ЗМІ: кільком телеканалам та газетам відмовили у видачі ліцензії. Багатьом журналістам довелося перебиратися на материкову частину України, щоб не потрапити під маховик механізму позбавлення людей свободи слова, який Кремль запустив в окупованому Криму. Російська влада розправляється не тільки з професійними журналістами та блогерами, а й зі звичайними користувачами соцмереж. Докладніше йдеться в статті «Заткнули рот».

Газета «Сегодня» нагадує, що президенту Петру Порошенку сьогодні виповнюється 52 роки. За минулі 12 місяців гарант зробив майже тридцять робочих поїздок в країні і побував майже в двадцяти країнах. Експерти газети оцінюють цей рік президента і прогнозують – які виклики стоять перед гарантом у майбутньому. Заголовок статті – «Петру Порошенко – 52: поїздки, успіхи і Юпітер».

Україна після великої перерви успішно розмістила євробонди і таким чином повернулася на світовий фінансовий ринок. Який тепер – теоретично – може замінити державі МВФ, зазначає газета «Україна молода». Видання наголошує, що 15-річні євробонди, випущені Мінфіном на 3 мільярди доларів, знайшли своїх покупців за десять днів. Цей факт експерти газети трактують як визнання, що економічна та фінансова ситуація в Україні вже не безнадійні. З іншого боку, як застерігає «Україна молода», впадати в ейфорію ще передчасно.