У президента Порошенка – іменини. Як вітають соцмережі

Інтернет-спільнота активно долучилася до привітання президента України Петра Порошенка із днем народження. Привітання майорять усіма кольорами веселки, однак досить часто відсилають до насущних проблем країни – зарплат, пенсій, корупції.

Сьогодні президенту України Петрові Порошенку виповнилося 52 роки. Сюрприз для чоловіка підготували перша леді Марина Порошенко. Вона з’явилася у ролі ведучої ранкових новин та привітала Петра Олексійовича разом із дітьми у телеформаті.

«Він увійшов в історію України як президент, який відкрив двері до країн Євросоюзу. Він став першим главою держави, який об'єднав весь цивілізований світ навколо захисту України. Він почав реформи, на які не наважувався жоден політик за всі роки незалежності. Служити своїй країні, бути вірним ідеалом Революції гідності і вірити в європейське майбутнє України. Ось так коротко можна охарактеризувати життя Петра Порошенка. Сьогодні 5-й президент України відзначає свій день народження», – зазначила Марина Прошенко.

«Зворушений такими теплими вітаннями. Дякую, що ви у мене є!» – прокоментував відеозапис президент.

Як у мережі сприйняли привітання першої леді?

У мережі таке вітання сприйняли неоднозначно.

«Ну розчулили, так розчулили, пане президенте! Марина завжди хвилюється у своїх промовах, але відчувається щирість та турбота у кожному слові, яке вона промовляє! З Днем народження, Петре Олексійовичу, вітання пані Марині!», – написала під відео користувачка Facebook Оксана Котвицька.

«Так приємно, що у нашого президента міцна сім‘я. Зворушливе привітання.З Днем народження, пане президенте! Молимося, щоб Господь давав Вам мудрості, благословінь Вашій родині», – пише Lyudmila Khmyz.

Однак від привітання першої леді в захваті не всі.

Журналістка Тетяна Висоцька порівняла Марину Тимошенко із опоненткою президента Юлією Тимошенко:

А блогерові Сергієву Руденко привітання нагадало державне телебачення.

Жорстких жартів також вистачає:

«Обіграти і переграти ворога»

«Ви помічаєте, як швидко ми звикаємо до кращого? Сьогодні не буде прийому в Лівадійському палаці або Межигір'ї. Сьогодні не стоятимуть в черзі олігархи-політики, щоб улесливо вклонитися, приїжджаючи на ультрадорогих авто. Сьогодні ніхто не подарує йому яхту, не вразить нЕсмаком, притаргавши з нещирою усмішкою золотий батон… Сьогодні, щоб зробити подарунок, опозиція промовчить. Сьогодні, щоб зробити приємне, друзі і прихильники напишуть в соцмережі, або СМС...» – залишив на своїй сторінці привітання політичний експерт Віктор Уколов.

А ось так привітала президента привітала партія «БПП «Солідарність»:

Адвокат Микола Полозов у день народження президента подякував йому за активну участь у звільнення політв’язнів в окупованому Криму:

Народна депутатка Ірина Геращенко побажала президенту «обіграти і переграти ворога, відновити суверенітет і територіальну цілісність України» і зазначила, що це і є його найбільша мрія.

«Моя стрічка фб сьогодні підтверджує, що теза «ПП сам читає фейсбук» знайшла відгук у серцях користувачів», – жартує політолог Євген Магда:

​Голос народу

Збирали побажання для Петра Порошенка активісти руху «Чесно», які пригощали цукерками перехожих біля Адміністрації президента та записували на відео їхні привітання:

Ось такими повідомленнями рясніє сторінка президента України Петра Порошенка у мережі Facebook:

«Шановний Петре Олексійовичу! Вітаю Вас з Днем народження! Бажаю Вам і Вашій родині щастя, здоров'я, успіхів і Божого благословення! Хай все у Вас вийде, а ми завжди Вас підтримаємо. Сподіваюся, Ви ще мінімум років сім вестимете нас до світлого майбутнього», – лишила привітання під відео користувачка Світлана Кушніренко.

«З Днем народження, шановний Петре Олексійовичу! Бажаю Вам міцного козацького здоров'я, витримки і сили духу в ці нелегкі для країни часи! До Ваших рішень прикута увага українців, які мріють стати вільними, заможними і щасливими громадянами своєї країни. Вірю у Вашу мудрість і рішучість у боротьбі з російським агресором! Переможемо!», – бажає Volodymyr Ilchuk на сторінці Петра Порошенка.

Однак вистачає в мережі і не надто приємних побажань.

«Щоб ти жив на одну зарплату»

Схоже на те, що день народження для президента міг стати сумним святом, якби він прочитав усі повідомлення та побажання, які йому залишили не лише під його постом у Facebook, а й на інших сторінках у соцмережах. А вони нерідко відсилали до насущних проблем країни, таких як низькі пенсії, зарплати.

«Шановний президенте! Дай Бог здоров'я вашим близьким! Але подивіться на народ і дикі тарифи, ціни» – пише користувач Zemlekop Bahmut.

«У цeй світлий дeнь привітаємо Пeтра Олeксійовича. Побажаємо, щоб збулося якнайшвидшe всe тe, що він пообіцяв народу України. І особливо побажаємо здоров’я йому і його родині. А головнe, щоб нікуди вони нe втікли в майбутньому з України», – пише користувач Віктор Зарва.

«Бажаю Вам, шановний пане президенте, пенсію 1500 гривень», – пише користувач Jan SH з Кіровограда.

«Щоб ваші родичі жили на мінімальну пенсію та зарплату і субсидію виробити не змогли», – пише студентка Анастасія Лаврів.

«Удачі Вам, щоб боротися з корупцією, здоров'я, щоб економічні реформи втілити в життя, щоб спати спокійно – допомагайте армії. На жаль, я розчарований останніми Вашими діями... Точніше бездіями... Але не будемо про сумне! Сьогодні у Вас свято! І багато «добрих» людей Вам щось подарують. Може, й батон з унітазом – хто зна», – апелює до попереднього президента України користувач Олег Мельник.

«Не в простий час Петро захтів стати президентом, ой не в простий, вже за це йому вдячна. Сидів би собі на печі та й їв калачі... Пане президенте, нехай і у Вас та й у нас усе буде гаразд», – залишила коментар Ольга Витошинская.

«Стільки злих коментарів... По-перше, в його день народження можна і нормально привітати, яким би він не був, він, наш президент і обличчя нашої країни. По-друге, політики – це відображення нашого ж суспільства, і бензин по 27 і долар по 27 зробили ми з вами... Хочеться прибрати радянське мислення, що прийде добрий цар і все буде добре. Пора зрозуміти, що буде добре, коли кожен буде робити щось добре», – пише користувач Vlad Sypiachov.

«Якби я був Петром»

В мережі ініціювали також жартівливий флешмоб «Якби я був Петром».

Оцей користувач апелює до ось цього розслідування програми «Схеми».