Данська супермодель допомагає збирати кошти для українців, в яких війна забрала домівки

Відома данська супермодель і фотограф Гелена Крістенсен опублікувала на своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 234 тисячі осіб, посилання на кампанію зі збору коштів для будинку для літніх людей в Україні. Організатори фандрейзера намагаються допомогти людям похилого віку, що втратили свої домівки в результаті війни на сході України.

У березні 2017 року модель відвідала Україну в рамках своєї співпраці з агенцією ООН у справах біженців (УВКБ ООН), де зустрілася з внутрішньо переміщеними людьми. Вона також познайомилася з Олегом Горбачовим, лідером групи волонтерів, який, ризикуючи власним життям, евакуював із Алчевська бабусь і дідусів, для яких тепер допомагає збирати кошти Крістенсен.

Гелена Крістенсен використовує свою творчість як фотографа, щоб розповідати історії і зміцнювати голоси переміщених людей, ідеться на сайті УВКБ ООН. Модель поділилася своїми спостереженнями і роздумами від поїздки в Україну в матеріалі, опублікованому на англомовному сайті Mamamia.

«Старі люди можуть бути так легко забуті та занедбані, особливо в надзвичайних ситуаціях, – пише Крістенсен. – Моя місія полягає в тому, щоб нагадати світові, що ці стійкі старі чоловіки і жінки терміново потребують і заслуговують на нашу допомогу, щоб відновити свої домівки».

Коли падають бомби, молодші люди можуть втекти. Але як часто ми думаємо про людей похилого віку, неповносправних і слабких?

У рамках фандрейзера, якому сприяє модель, уже зібрано більше 27 тисяч доларів, і завдяки цим коштам зроблено перший внесок на будинок для внутрішньо переміщених людей похилого віку.

«Коли падають бомби, молодші люди можуть втекти. Але як часто ми думаємо про людей похилого віку, неповносправних і слабких, тих, хто так часто залишаються поза увагою і занедбані під час конфліктів?» – намагається нагадати про важливе Крістенсен.