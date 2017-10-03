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03 Жовтень 2017, Київ 14:34
Суспільство

Лише 18% українців вважають, що країна рухається у вірному напрямку – опитування IRI

Думка громадськості щодо того, чи рухається Україна у вірному напрямку, дещо покращилась. На це вказують результати опитування, оприлюдненого у понеділок «Міжнародним республіканським інститутом» (International Republican Institute’s (IRI) Center for Insights in Survey Research).

Відповідно до результатів опитування, частка українців, які відчувають, що країна рухається у вірному напрямку, збільшилась на 5%, порівняно із квітнем 2017 року, і у червні склала 18%.

При цьому, ймовірно, частина українців бачить більше підстав для оптимізму на місцевому рівні. Так, опитування вказує, що 55% жителів Дніпра вважають, що їхнє місто рухається у вірному напрямку.


44% опитаних також відзначили, що мають «теплі» почуття щодо Європейського союзу – це найбільша зареєстрована IRI кількість з травня 2013 року.

58% українців мають позитивні почуття щодо Польщі, 50% – щодо Литви, і 49% – з приводу Німеччини.

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