Україні потрібно зміцнювати Військово-морські сили (огляд преси)

Вирішальна битва за незалежність України розгортатиметься за володіння морем та прибережними територіями, переконує в газеті «День» експерт з питань оборони та безпеки Ігор Кабаненко. Він наголошує на необхідності зміцнювати Військово-морські сили і не чекати поки щось трапиться. Потрібно працювати на випередження, створювати необхідні спроможності і застосовувати їх у стримуючому форматі. Гібридна війна побудована на використанні слабких місць противника. Україні потрібно ідентифікувати такі слабкі місця і працювати над перетворенням їх у сильні, наголошує експерт газети у статті «Про головні індикатори».

Відучора народні депутати України знову працюють у пленарному режимі. Газета «Україна молода» прогнозує, що робочий тиждень Верховної Ради буде досить насиченим, позаяк на нього перенесена частина питань, які депутати не встигли розглянути протягом минулих сесійних періодів. До того ж очікується, що глава держави подасть на розгляд депутатів проект закону про реінтеграцію Донбасу. Про те, які шанси на ухвалення цього та інших законів, видання прогнозує в матеріалі «Судові зміни. Тепер – «у законі».

Газета «День» прогнозує, що через напруження у відносинах між «Нафтогазом України» і його акціонером – українським урядом, найближчим часом Київ відвідає віце-президент Єврокомісії з енергосоюзу Марош Шефчович. Напередодні цих відвідин, дуже схожих на перевірку, газетярі вирішили розпитати віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона про ситуацію в енергосекторі. Урядовець наголошує, що газова монополія в державі прагне за будь-яку ціну зберегтися. Докладніше про ситуацію в енергосекторі йдеться в матеріалі «Небезпечне напруження».

В Україні продовжує знецінюватися гривня. У її падінні експерти газети «Україна молода» звинувачувачують також і долар, курс якого у світі зростає. Але, на відміну від Польщі і Чехії, Україна не може скористатися цим моментом у своїх інтересах. Щоб правильно планувати свої фінанси, газетярі вважають не зайве озирнутися і проаналізувати світові тенденції. А головних серед них зараз дві: серйозна криза європейської валюти та шалене зростання популярності криптовалют. Про те, як ці тенденції впливають на курс гривні, йдеться в публікації «Гривня на тлі».

Газета «Голос України» інформує, що держава заборгувала об’єднанням власників житла значні суми, які мала сплатити як компенсації за житловими субсидіями. Відтак, чиновники переклали весь фінансовий тягар на кондомініуми, які зайвих грошей не мають, а отже вимушені скорочувати інші витрати, або збільшувати плату мешканцям, які не мають субсидій. Про те, до чого це може призвести, розповідає парламентська газета.