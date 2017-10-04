Відеоматеріали Радіо Свобода в соціальних мережах зібрали понад мільярд переглядів

За перші 9 місяців 2017 року відеоматеріали Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) зібрали понад мільярд переглядів у соціальних мережах.

Медіакорпорація виробляє відеоконтент 23 мовами для 20 країн. За загальною кількістю переглядів лідирують користувачі інтернету з України, Росії, Вірменії, Узбекистану, а також Афганістану і Пакистану. Головними платформами поширення відео є Facebook та YouTube.

Відео та документальні фільми РВЄ/РС покажуть на кінофестивалі Sundance, Берлінському кінофестивалі, а також Московському кінофестивалі ArtDoc у 2017-2018 роках.

Відео Української редакції Радіо Свобода та проекту «Крим.Реалії» увійшли у четвірку найбільш популярних відео РВЄ/РС у Facebook, набравши понад 52 мільйони переглядів.

Найбільш популярним у Facebook впродовж січня-серпня 2017 року став відеоматеріал Української редакції Радіо Свобода про премії співробітникам Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), розмір яких досягав 200 тисяч гривень. Відео набрало майже мільйон переглядів.

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Також варто згадати і про відеоматеріал про українського пілота Олександра Акопова, який зміг посадити пасажирський літак, попри розбиту градом носову частину та нульову видимість. Відео набрало більш ніж 800 тисяч переглядів та майже 24 тисячі поширень.

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Відео зі святкування річниці анексії Криму Росією у Сімферополі зібрало більш ніж 700 тисяч переглядів на сторінці «Крим.Реалії» у Facebook.



На YouTube одним з найпопулярніших відео, яке зібрало 571 тисячу переглядів, став 23-хвилинний випуск російськомовної програми Радіо Свобода «Донбас.Реалії»:



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