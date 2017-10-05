Ваші сусіди ‒ ФСБ: де в окупованому Криму живуть співробітники спецслужб Росії

Крим.Реалії продовжують стежити за активною забудовою півострова житлом для співробітників російських силових структур. З останніх подій ‒ здача в експлуатацію нових багатоповерхівок у Армянську та Джанкої для співробітників прикордонного управління кримського главку ФСБ. На початку вересня новоселами тут стали понад 650 службовців. Де живуть кримські ФСБ-шники й скільки коштує бюджету утримання їхнього житла, читайте в матеріалі Крим.Реалії.

У Прикордонній службі ФСБ Росії вельми лаконічно повідомляють про будинки, надані в службове користування своїм співробітникам у Криму. Все, що повідомили в відомстві, що ці будинки починаються з одно-, дво- і трикімнатних квартир, в яких проведені всі комунікації й виконані оздоблювальні роботи. У повідомленні прес-служби російських прикордонників не названа навіть кількість збудованих будинків.

Крим.Реалії вдалося дізнатися подробиці про місця проживання співробітників російських спецслужб на півострові та про умови, в яких вони вважають за краще жити. Ці умови мало відрізняються від тих, в яких живуть власники квартир в інших кримських новобудовах. За тим винятком, що останні придбали свої квартири й оплачують утримання багатоквартирних будинків своїм коштом, а за співробітників ФСБ все це оплачують з бюджету. Приклади з новобудовами в Армянську та Джанкої наочно це демонструють.

1,5 мільйони на чисті під'їзди та прибраний сніг

Як стало відомо Крим.Реалії, у вересні кримський главк ФСБ Росії закупив послуги з управління та утримання майна житлових комплексів на 658 квартир у будинках 2017 року побудови, розташованих у Армянську та Джанкої. Ця цифра збігається з названою прес-службою ФСБ Росії кількістю новоселів, які отримали помешкання в цих регіонах у вересні.

Один з цих житлових комплексів на 378 квартир розташований на вулиці Освіти 1А, 1Б, 1В і 1Г в Армянську. Судячи зі змісту укладених контрактів, можемо сказати, що саме за цими адресами живуть кримські співробітники Прикордонної служби ФСБ Росії.

Житловий комплекс ‒ це чотири 11-поверхові будинки (житлових ‒ дев'ять), в кожному з яких розташовані 108 квартир. Винятком є тільки один будинок, в якому 54 квартири. Кожна з них обладнана ламінатом, натяжними стелями, штукатуркою стін, шпалерами та іншим оздобленням.

У будинку є окремий фасадний газопровід, а в кожному помешканні ‒ автономна пожежна сигналізація.

В договорі зазначено, що керівна компанія зобов'язується прийняти спільне майно цих будинків, а також малі архітектурні форми й забезпечити їхнє збереження, безаварійну, надійну, правильну, безпечну експлуатацію, своєчасний ремонт, а також забезпечити функціонування всіх інженерних систем і обладнання будинків.

Також написано, що на прибудинкових територіях житлового комплексу має проводитися прибирання снігу в зимовий період один раз на добу, посипання території протиожеледними матеріалами, очищення урн від сміття один раз на дві доби, промивка урн, прибирання газонів, сезонне викошування бур'яну, поливання газонів, зелених насаджень тощо.

Вартість послуг із обслуговування будинку упродовж трьох місяців до кінця року становить 782,8 тисячі рублів.

За результатами конкурсу обслуговування будинку довірене ТОВ «Керівна компанія «Владоград-комфорт» із Сімферополя.

Ця ж фірма обслуговує ще один житловий комплекс на 280 квартир на вулиці Крупської, 153А, 153Б, 153В, 153Г у Джанкої. Це такі ж 11-поверхові житлові будинки, як і в Армянську. Але в кожному будинку не по 108 квартир, а по 70.

Для них теж замовлені послуги з комплексного утримання, зокрема миття стін, стель, вікон, дверей, плафонів на сходових майданчиках і в ліфті, а також поштових скриньок, вологе протирання підвіконь, віконних решіток, поручнів, горищних сходів, поштових скриньок, тощо.

Послуги фірми для цього житлового комплексу оцінені в 671,3 тисячі рублів.

Таким чином, обслуговування обох житлових комплексів у Армянську та Джанкої упродовж трьох місяців (до кінця цього року) обійдеться бюджетові сусідньої Росії майже в 1,5 мільйони рублів.

Секретні будинки ФСБ

Але це не всі бюджетні дари для співробітників російських спецслужб. Найближчим часом для них на півострові планують збудувати ще два житлових комплекси. 60-квартирний будинок має з'явитися в Ялті. У липні дирекція з будівництва в Криму і Севастополі Управління капбудівництва Служби забезпечення діяльності ФСБ Росії закупила послуги з виконання проектно-пошукових робіт щодо цього об'єкта. Початкова вартість робіт склала 12,6 мільйона рублів. Кому дісталося це замовлення ‒ невідомо, оскільки всю інформацію про цей аукціон у ФСБ засекретили.

Ще в 19,5 мільйона рублів у будівельній дирекції ФСБ оцінили послуги з проведення таких же робіт для житлового комплексу на 324 квартири в Сімферополі. Цей тендер теж засекретили.

​Захоплення в Козачій бухті

За інформацією прес-служби Прикордонної служби ФСБ, нові будинки для співробітників відомства найближчим часом також з'являться в Севастополі та Керчі.

Варто нагадати, що на початку року в Севастополі вже заселили в новий будинок російських прикордонників, які служать на півострові. 97-квартирний будинок з видом на Херсонес розташований у найдорожчому районі Севастополя ‒ Козачій бухті.

Під час церемонії відкриття будинку серед новоселів російські телеканали окремо відзначили кримчан, які раніше служили в лавах Держприкордонслужби України, а в 2014 році переприсягнули на вірність Росії.

Заради будівництва цього будинку підрядник ФСБ забрав вісім метрів прибудинкової території у сусідньої висотки. Обурені місцеві жителі звернулися зі скаргою до президента Росії, до прокуратури й до підконтрольного Росії Уповноваженого з прав дитини в Севастополі. Проте будівництво продовжилося.

Згадані будинки дають лише часткове уявлення про те, де в Криму можуть жити співробітники російських спецслужб, адже ці будинки надані тільки прикордонникам. У нашому матеріалі не відображена інформація про місця проживання кримських співробітників інших підрозділів ФСБ, які раніше служили в СБУ і в більшості своїй зрадили присязі. Вони живуть на всьому півострові й чиїми сусідами є ‒ можна тільки здогадуватися.

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