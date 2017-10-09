Робота української «оборонки»: годинник із уповільненим ходом (огляд преси)

Під час війни в державі необхідні оперативність і професійність у роботі. Особливо це стосується озброєння армії, наголошує «Дзеркало тижня». Тижневик зазначає, що тенденції розвитку українських оборонних технологій та переозброєння війська демонструють разючу відсутність співвідповідності. З одного боку, нових розробок і самих оборонних підприємств стає дедалі більше; з іншого – у Збройних силах та інших військових формуваннях країни нової техніки – лише одиниці. В умовах високої мобільності російських військ, і зважаючи, що рівень нових озброєнь у російських військах, зосереджених поблизу українських кордонів, становить 58-62%, це робить Україну вразливою мішенню для Кремля. Експерти видання переконують, що головним гальмом створення потужної армії, оснащеної сучасним озброєнням, є проблема закостенілої бюрократії. Про те, як її викорінити, тижневик розповідає в статті «Робота «оборонки»: годинник з уповільненим ходом».

«Український тиждень» досліджує: чи працюватиме Верховна Рада по-новому, чи здатна вона самооновитися, та що цьому заважає. Згадавши найбільші проблеми українського парламентаризму, тижневик підсумовує: нинішній депутатський корпус не готовий їх подолати та втілити необхідні реформи. Кожен народний депутат, оцінюючи зміни, відразу хоче знати, який зиск з них матиме, а якщо не він, то його люди чи помічники. Про те, як можна вирішити проблему, йдеться в публікації «Ремонт парламентаризму».

Тижневик «Новое время» розпитував експертів, якою вони собі уявляють національну ідею України. Так, головний редактор видання Віталій Сич переконаний, що ця ідея проста і приземлена, а саме: cередня зарплата 1000 доларів США через п'ять років. У такій бідній країні, як Україна, зростання добробуту громадян – не тільки головний фактор задоволення життям, а й питання національної безпеки. Адже більшість українців вимірюють ефективність змін в країні рівнем зростання свого доходу. Журналістові важко уявити громадян будь-якої країни, які б розмахували прапорами сусідньої держави, якщо в їхній власній країні рівень доходу вдвічі вищий. А щоб економічне зростання значно пришвидшилось, а гроші хлинули в країну, всі перешкоди на шляху капіталу – а саме корупціонери, бюрократи, ручні суди і державне втручання в економіку – повинні бути усунені, наголошує редактор тижневика.

У цьому ж числі «Новое время» розповідає, що сталося з українськими силовиками, які служили в Криму до окупації. Видання інформує, що за три роки російської окупації на півострові залишилася служити лише третина від загальної кількості силовиків, які зрадили Україні. Решту або звільнили, або відправили на Кавказ, Далекий Схід, до Сибіру або навіть в Сирію. Стаття називається – «Зрадницька доля».

Тижневик «Фокус» переконує, що незабаром стане відоме прізвище нового глави Нацбанку. Адже через зволікання з призначенням очільника НБУ продовження співпраці України з МВФ перебуває під питанням. Тижневик досліджує, чия кандидатура може стати компромісним завершенням переговорів в кулуарах парламенту. Найчастіше в ролі потенційного глави НБУ називають трьох кандидатів. Об'єднує їх те, що всі вони свого часу працювали в банку «Аваль». Їхні прізвища і того, хто найімовірніше з них займе місце Валерії Гонтаревої, «Фокус» називає в статті «Братство Святого Авалю».