Імпічмент меру Миколаєва: політичне замовлення чи збіг обставин?

Андрій Прокопенко

У Миколаєві громада збирає підписи під зверненням до Верховної Ради України щодо розпуску Миколаївської міської ради. Депутати цієї ради 5 жовтня проголосували за дочасне припинення повноважень мера Олександра Сенкевича. Він, своєю чергою, готує позов до суду, щоб визнати рішення депутатів незаконним.

Депутати міськради Миколаєва 5 жовтня достроково припинили повноваження міського голови Олександра Сенкевича, визнавши його роботу незадовільною. Це рішення підтримали 42 із 47 присутніх у залі депутатів. У голосуванні не брали участь представники «Самопомочі», членом якої є Сенкевич.

Причинами відставки депутати назвали начебто незаконне звільнення двох директорів комунальних підприємств, призупинення рішення сесії щодо приватизації комунального майна, а також адмінпротоколи, складені на мера через звинувачення у корупції, хоча суд і не знайшов правопорушень у діях Сенкевича.



Мер міста заявив, що для нього було очікуваним таке рішення і назвав його незаконним.

У неділю у Миколаєві відбулося «народне віче» на підтримку мера. На нього, за різними оцінками, прийшли від 2,5 до 3 тисяч людей. На зібранні громада під головуванням Сенкевича підтримала звернення до Верховної Ради щодо розпуску міськради і почала збирати підписи.

Сенкевич звертається до суду

Сам Олександр Сенкевич готує позов до суду. Каже: хоче у юридичній площині довести незаконність рішення депутатів.

До самого рішення депутатів є багато питань. Декілька моментів, які використали, щоб висловити мені недовіру, перебувають зараз на судовому розгляді. Також я вже довів у суді свою невинуватість у вчинені адміністративного правопорушення, яке мені відверто «шили» слідчі з Києва

«Ми дуже прискіпливо готуємо аргументовану частину, тому позов до суду буде наданий у середу. До самого рішення депутатів є багато питань. Декілька моментів, які використали, щоб висловити мені недовіру, перебувають зараз на судовому розгляді. Також я вже довів у суді свою невинуватість у вчинені адміністративного правопорушення, яке мені відверто «шили» слідчі з Києва. Все це є реальними підставами вважати рішення депутатів незаконним», – сказав Олександр Сенкевич автору статті.

Про незаконність рішення міськради, на його думку, свідчить реакція громадян. «Понад 2,5 тисячі обурених миколаївців вийшли на головну площу міста, щоб виступити проти незаконних дій міської ради, а також підтримати мене. Але я ще раз наголошую, що тут справа не у прізвищах, не у міському голові – у людей забрали їхнє конституційне право вибору», – говорить він.

Сенкевич зазначає: йтиме до кінця – у неділю у місті буде зібране друге «народне віче» для координації дій. «Якщо спочатку у мене були сумніви, то побачивши таку шалену підтримку в очах моїх миколаївців, я продовжу боротьбу за наш з ними вибір», – зазначає Сенкевич.

«Самопоміч» пише у НАБУ, голова ОДА – мовчить

На події у Миколаєві одразу ж відреагував партійний лідер Сенкевича – міський голова Львова Андрій Садовий.

Коаліція БПП, «Опоблоку» та «Нашого краю» здійснила кримінальний реванш у Миколаєві. Прогресивного мера Олександра Сенкевича голосами цього альянсу відправили у відставку

«Таємне стає явним. Коаліція БПП, «Опоблоку» та «Нашого краю» здійснила кримінальний реванш у Миколаєві. Прогресивного мера Олександра Сенкевича голосами цього альянсу відправили у відставку. Чи викликає у когось подив те, що операцію публічно за вказівкою Порошенка курував губернатор?», – зазначив Садовий.

Пізніше мер Львова підтримав вимоги про «народне віче» і повідомив, що «Самопоміч» готує звернення до НАБУ з вимогою дослідити роль голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка в «імпічменті» Сенкевича.

Автор статті намагався зв’язатися з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком, щоб почути його позицію, але він не вийшов на контакт. Савченко наразі перебуває на лікарняному і ніяк не відреагував на останні події. Це, на думку оглядачів є дивним, оскільки він завжди дуже активний в інформаційному просторі, реагуючи навіть на дрібні події.

Імпічмент, як збіг багатьох обставин

Миколаївський політтехнолог Олександр Ухмановський вважає, що імпічмент міському голові Миколаєва має кілька передумов.

Не можна беззаперечно звинувачувати губернатора – це не його ініціатива. Сенкевич просто не зміг налагодити комунікацію з низкою політичних фігур і гілок влади

«Перша – це велика втома всіх політичних гравців від Сенкевича. Друга – діловий конфлікт губернатора і мера. Третя – це по суті старт президентської кампанії. Це набір факторів, які призвели до такого наслідку. Зараз не можна беззаперечно звинувачувати губернатора – це не його ініціатива. Сенкевич просто не зміг налагодити комунікацію з низкою політичних фігур і гілок влади. У результаті хтось почав процедуру імпічменту, решта – погодилися і відійшли у бік», – вважає Ухмановський.

За його словами, нинішні процеси особливо на життя громадян не вплинуть, але у політичному просторі деякі перестановки таки відбудуться, а робота міськради буде погіршена, якщо взагалі не заблокована.

«Сенкевич не буде мером. З великою ймовірністю міську раду відправлять на перевибори. Той суспільний тиск, який сьогодні ми бачимо, для того і потрібен, щоб сформувати у Верховній Раді думку про необхідність розпуску. Це, у принципі, вигідно всім основним гравцям», – зазначає політтехнолог.

Розпуск міськради?

Миколаївський журналіст Андрій Лохматов переконаний, що рішення депутатів міськради не має очевидних причин.

«Якихось явних, чітко виражених подій, які могли бути причинами імпічменту, у місті не було. Що депутати, що ініціатори імпічменту не навели жодного аргументу, після якого можна було б висловити недовіру», – пояснює свою позицію журналіст.

За інформацією Андрія Лохматова, під час голосування на багатьох депутатів чинився тиск. «З тієї інформації, яка існує, більшість депутатів голосували або зовсім не по своїй волі, або частково. На кожного впливали по-різному. Є інформація, що депутати намагалися виїхати, але їх повернули», – зазначає журналіст.

Він прогнозує, що сценарій для Миколаєва буде не надто позитивним, у найкращому випадку – перевибори міськради. «Нічого позитивного не відбудеться, тому що система міського управління порушена, політична стабільність порушена. Якщо виборів не буде, ми побачимо три роки стояння на місці, тому що навряд чи виконувач обов’язків вибере якийсь самостійний курс», – говорить Лохматов.

Окрім того журналіст звертає увагу, що у Сенкевича наразі високий рейтинг і підтримка громадян. «Тому велика група городян залишається незадоволеною рішенням депутатів і, думаю, ці городяни не заспокоються, поки не буде розпуску міської ради, – продовжує Лохматов. – Голова облдержадміністрації Олексій Савченко дуже підозріло мовчить вже три-чотири дні. Хоча ці події – топ-новина останніх днів. Раніше Олексій Савченко будь-які резонансні події коментував ледь не найперший. Сьогодні він робить вигляд, що нічого не сталося і це наштовхує на певні думки».

33-річний IT-бізнесмен Олександр Сенкевич переміг на виборах мерах Миколаєва у 2015 році, обігнавши у другому турі фаворита виборчої кампанії Ігоря Дятлова.