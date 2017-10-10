Україні необхідно терміново розбудовувати ВПК (огляд преси)

Газета «День» нагадує, що вже минуло три з половиною роки від часу, як на окупованій частині Донбасу були захоплені єдині в Україні заводи з виробництва вибухівки та патронів, але й досі не побудовані відповідні нові підприємства. Видання запитує: невже може успішно воювати армія лише на старих радянських запасах, без налагодженого випуску всіх різновидів потрібних набоїв? Автор статті також цікавиться: скільки саме потрібно часу українським зброярам, менеджерам і урядовцям для створення новітніх зразків зброї, їхнього впровадження у виробництво та насичення війська цією зброєю? І скільки потрібно часу для побудови заводів боєприпасів різного ґатунку, які б забезпечили ефективне використання й нових, і вже наявних видів озброєння без постійного озирання: а чи вистачить набоїв? Докладніше йдеться в матеріалі «Про нормальну розбудову ВПК».

Окуповані Росією Крим і частина Донбасу повинні мати однаковий статус, наголошує «Газета по-українськи». Підхід – спершу вирішимо проблему Донбасу, а далі займатимемося Кримом – програшний. Влада має розірвати дипломатичні відносини з Росією. Відмовитися від бізнесу на війні. Будь-які комерційні зв’язки з окупованими територіями мають бути заборонені. Через лінію розмежування товари можуть перевозити лише громадяни України, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в обсягах, необхідних для задоволення власних життєвих потреб, наголошує газета.

В цьому ж числі «Газета по-українськи» розповідає про російські приватні армії. У статті «Грошами заманюють, на забій посилають, а потім відмовляються від них», видання пише, що російське міноборони опиняється у виграшній позиції, бо спецназівці підписують документи про нерозголошення своєї діяльності і погоджуються на повне засекречення своєї роботи, відмову від державних компенсацій. Ймовірно, саме тому про труни, що приходять із Донбасу до Росії, нема розголосу в російських медіа – юридично держава має право мовчати про такі смерті, а сім’ю загиблих неважко зобов’язати дотримуватися секретності і після смерті родича-вояка. Про те, найманці яких російських приватних армій воюють в Україні, розповідає «Газета по-українськи».

Чого чекати від місцевих виборів, призначених на кінець жовтня, та в чому полягає проблема з об’єднаними територіальними громадами, розповідає газета «Україна молода». Видання нагадує, що 29 жовтня в Україні відбудуться вибори до 202 об’єднаних територіальних громад. Загалом у них участь зможуть взяти 1 мільйон 360 тисяч осіб, тобто 4% усіх виборців України. Про те, наскільки реально в країні втілюється децентралізація, йдеться в матеріалі «Перший хлопець на селі?».

Якщо в Україні в найближчі роки не запрацює накопичувальна пенсійна система, наступні покоління можуть залишитись ні з чим, попереджає газета «Україна молода». Видання наголошує, що про заслужений відпочинок молодь має дбати вже сьогодні. Про останні зміни в пенсійному законодавстві йдеться в матеріалі «Накопич собі пенсію».