Живіші всіх живих: як у селі на Одещині захищали пам’ятники Леніну і Калініну

Всеволод Анан'єв

Згідно з законом про декомунізацію, у всіх містах і селах України з площ повинні бути прибрані монументи часів СРСР, зокрема і пам’ятники вождям. Але у селі Кебей (колись Червоноармійське) на кордоні з Молдовою жителі не тільки не знесли пам’ятники Леніну і Калініну, а й дбайливо їх відреставрували. Хоча через скандал, який розгорівся після того, як активісти повідомили про ситуацію, місцева влада все-таки прибрала пам’ятники з площі.

Невелике українське село Кубей розташоване практично на кордоні з Молдовою. Головна площа села була побудована наприкінці 60-х років XX століття. Як стверджують місцеві, для цього до населеного пункту запрошували архітектора з самого Санкт-Петербурга: він і побудував палац культури, який нібито повторює палац культури у його місті.



Нещодавно село привернуло увагу всієї України тим, що його, як і інше українське місто, Коростень, не торкнулася обов’язкова до виконання декомунізація. Хоча закон про ліквідацію радянських символів і назв був ухвалений ще у 2015 році, центральна площа Кабея досі рясніє забороненими в Україні комуністичними символами – червоними зірками, серпом і молотом.

Донедавна тут також стояли пам’ятники Володимиру Леніну і Михайлу Калініну, хоча згідно з законом про декомунізацію, вони також мали бути демонтовані. За повідомленнями проукраїнських активістів, місцева влада пам’ятники підтримували в доброму стані.

«Їх цього року реставрували, сто відсотків. Видно, що фарба свіжа, видно, що їх нещодавно оновлювали! – стверджує громадський діяч Сергій Стерненко. – Можна відштовхуватися від свідчень очевидців, які там безпосередньо проживають, щоправда вони захотіли залишитися невідомими».

Невдовзі після повідомлень про реставрацію монументів, Ленін і Калінін у Кубеї позбулися голів. Вночі їх розбили невідомі, яких поліція так і не знайшла.

«Вранці приходимо сюди, а голова знесена, – розповідає житель села Роман. – І стоять всі навколо! Ми запитуємо: «Хто це зробив?!», – ніхто нічого не знає!»

Після того, як Ленін і Калінін позбулися голів, місцева влада все-таки прибрала понівечені пам’ятники з площі. Те, що у селі нещодавно відбулася реставрація комуністичних символів, вона заперечуює, а звинувачення називає політичною провокацією.

«Комусь просто це дуже солодко, зробити таку негативність. Щодо пам’ятників: ми їх не ремонтували, грошей не виділяли, їх не фарбували!» – стверджує очільник Кубейської сільради Петро Кисса.

Представники адміністрації кажуть, що раніше монументи не прибирали нібито через нестачу бюджетних коштів.

Тим часом, багато жителів села демонтажем Леніна і Калініна обурені.



«Я проти вандалізму! Особливо дорослі, люди похилого віку. Ось їх зламали, а легше нам жити не стало!», – обурюється один з місцевих.

«Вони нам пам’ятники знесли! Так вони б нам краще зарплату підняли, чимось допомогли! Дороги б зробили з Кубея до Болграда хоча б!» – підтримує цю думку інший односелець.

«Якби знали, що будуть демонтувати, — люди б зібралися і перешкодили б, не зняли б!» – каже ще один мешканець села.

Раніше очільник Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомляв про те, що всі пам’ятники Леніну у країні знесені. Але Петро Кисса наголошує, що в його селі живуть безліч людей, яких не влаштовує закон про декомунізацію, і які готові захищати своїх символи.

«Ми думали перенести пам’ятники і поставити їх біля нашого музею. Але безліч людей говорить: «Давайте їх сховаємо!», – розповідає очільник сільської адміністрації. – Вони знову повернуться до цієї історії».

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время”