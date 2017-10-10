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10 Жовтень 2017, Київ 22:33
Суспільство

Живіші всіх живих: як у селі на Одещині захищали пам’ятники Леніну і Калініну

Як селяни на Одещині захищали пам’ятники Леніну і Калініну (відео)
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Як селяни на Одещині захищали пам’ятники Леніну і Калініну (відео)

Всеволод Анан'єв

Згідно з законом про декомунізацію, у всіх містах і селах України з площ повинні бути прибрані монументи часів СРСР, зокрема і пам’ятники вождям. Але у селі Кебей (колись Червоноармійське) на кордоні з Молдовою жителі не тільки не знесли пам’ятники Леніну і Калініну, а й дбайливо їх відреставрували. Хоча через скандал, який розгорівся після того, як активісти повідомили про ситуацію, місцева влада все-таки прибрала пам’ятники з площі.

Невелике українське село Кубей розташоване практично на кордоні з Молдовою. Головна площа села була побудована наприкінці 60-х років XX століття. Як стверджують місцеві, для цього до населеного пункту запрошували архітектора з самого Санкт-Петербурга: він і побудував палац культури, який нібито повторює палац культури у його місті.


Нещодавно село привернуло увагу всієї України тим, що його, як і інше українське місто, Коростень, не торкнулася обов’язкова до виконання декомунізація. Хоча закон про ліквідацію радянських символів і назв був ухвалений ще у 2015 році, центральна площа Кабея досі рясніє забороненими в Україні комуністичними символами – червоними зірками, серпом і молотом.

Донедавна тут також стояли пам’ятники Володимиру Леніну і Михайлу Калініну, хоча згідно з законом про декомунізацію, вони також мали бути демонтовані. За повідомленнями проукраїнських активістів, місцева влада пам’ятники підтримували в доброму стані.

«Їх цього року реставрували, сто відсотків. Видно, що фарба свіжа, видно, що їх нещодавно оновлювали! стверджує громадський діяч Сергій Стерненко. Можна відштовхуватися від свідчень очевидців, які там безпосередньо проживають, щоправда вони захотіли залишитися невідомими».

Невдовзі після повідомлень про реставрацію монументів, Ленін і Калінін у Кубеї позбулися голів. Вночі їх розбили невідомі, яких поліція так і не знайшла.

«Вранці приходимо сюди, а голова знесена, розповідає житель села Роман. І стоять всі навколо! Ми запитуємо: «Хто це зробив?!», ніхто нічого не знає!»

Після того, як Ленін і Калінін позбулися голів, місцева влада все-таки прибрала понівечені пам’ятники з площі. Те, що у селі нещодавно відбулася реставрація комуністичних символів, вона заперечуює, а звинувачення називає політичною провокацією.

«Комусь просто це дуже солодко, зробити таку негативність. Щодо пам’ятників: ми їх не ремонтували, грошей не виділяли, їх не фарбували!» стверджує очільник Кубейської сільради Петро Кисса.

Представники адміністрації кажуть, що раніше монументи не прибирали нібито через нестачу бюджетних коштів.

Тим часом, багато жителів села демонтажем Леніна і Калініна обурені.


«Я проти вандалізму! Особливо дорослі, люди похилого віку. Ось їх зламали, а легше нам жити не стало!», – обурюється один з місцевих.

«Вони нам пам’ятники знесли! Так вони б нам краще зарплату підняли, чимось допомогли! Дороги б зробили з Кубея до Болграда хоча б!» – підтримує цю думку інший односелець.

«Якби знали, що будуть демонтувати, — люди б зібралися і перешкодили б, не зняли б!» – каже ще один мешканець села.

Раніше очільник Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомляв про те, що всі пам’ятники Леніну у країні знесені. Але Петро Кисса наголошує, що в його селі живуть безліч людей, яких не влаштовує закон про декомунізацію, і які готові захищати своїх символи.

«Ми думали перенести пам’ятники і поставити їх біля нашого музею. Але безліч людей говорить: «Давайте їх сховаємо!», – розповідає очільник сільської адміністрації. – Вони знову повернуться до цієї історії».

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время”

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