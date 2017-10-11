МВФ сльозам не вірить (огляд преси)

Газета «Україна молода» пише, що країна сьогодні перебуває у жорсткій дилемі. Або втратити фінансування Міжнародного валютного фонду, а разом із ним і цілої низки інших потенційних кредиторів, що спричинить фінансову кризу у країні. Або ж отримати транш ціною подальшого підвищення вартості природного газу для населення, що зробить комунальні тарифи захмарно дорогими, а українців – жебраками... Влада намагається знайти третій, компромісний, варіант. Але шансів на це небагато. Докладніше йдеться в публікації «МВФ сльозам не вірить».

У Верховну Раду внесений законопроект, який має обмежити можливість українським чиновникам відвідувати Росію. Чи допоможе це реінтеграції окупованих земель, аналізує газета «День». Видання пише, що в законі про реінтеграцію є кілька позитивних моментів, а все решта – каша. Зокрема, позитивним є те, що держава відходить від терміну АТО. Двозначність – АТО чи війна – дозволяла подавати позови проти держави Україна. Це – позови руйнівного характеру, коли йдеться про загальну суму претензій у 100 мільярдів доларів. Тому для того, щоб уникнути такої двозначності, важливо було відійти від терміна АТО, зазначає газета в статті «В гості» до агресора?».

Докладніше про тих, хто подав позови проти держави, розповідає газета «Голос України». У статті «Хто компенсує втрачений дах над головою?» видання інформує, що майже 17 тисяч будівель були пошкоджені або зруйновані внаслідок воєнних дій на сході України.

Українців очікує стрибок середніх зарплат, але і поступове підвищення цін. Як інформує газета «Сегодня», такі прогнози життя країни на 2018-2020 роки зробили в Мінекономрозвитку і торгівлі. Аналітики міністерства оприлюднили три сценарії щодо макропоказників. За розрахунками влади, при кожному з них українці матимуть стабільне підвищення реального ВВП, зарплати в доларовому еквіваленті підвищаться, а безробіття – скоротиться. Про це йдеться в матеріалі «Як будемо жити: три сценарії для України».