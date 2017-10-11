(Друкуємо мовою оригіналу)

Как сейчас выглядит неподконтрольный Украине Донецк, чем живут его горожане, и что бросается в глаза тому, кто год там не был? Корреспонденту «Донбасс.Реалии» удалось пообщаться со своим коллегой из Словакии Томашем Форро. В конце сентября он побывал на оккупированной части Донбасса и поделился с нами своими впечатлениями. У Томаша есть с чем сравнить увиденное: год назад он уже бывал в оккупированном Донецке. Говорит: многое изменилось. Что же? Об этом чешский журналист, который сейчас пишет книгу о событиях на Донбассе, рассказал Радио Донбасс.Реалии.

– Если сравнить Донецк сейчас и тот, каким он был год назад, что Вам бросилось в глаза?

Донецкие предприниматели небогаты, им очень сложно конкурировать с российскими компаниями

– За последний год город, мне кажется, стал более «контролируемым», работает транспорт и общественные службы. На улицах стало больше людей. Есть очень много вернувшихся переселенцев – как из Украины, так и из России. Есть и просто приезжие из России, встречал таких людей.

Российский бизнес пытается начать там работать, инвестировать туда, и местный бизнес даже встревожен этим, потому что местные чувствуют, что россияне занимают рынок. Они открывают магазины, занимаются перепродажей, но о каком-либо производстве или фабриках я не слышал. У местного бизнеса возникли проблемы с приходом россиян. Донецкие предприниматели небогаты, им очень сложно конкурировать с российскими компаниями.

– Что Вы можете сказать об уровне жизни дончан, о зарплатах?

В Донецке скажут: я хочу уехать «в Украину», в Россию, хоть куда-нибудь. Люди разочарованы, у них нет альтернатив

– Люди разочарованы и очень взволнованы, у них нет денег и работы. Я бы сказал, в этом отношении я не вижу большой разницы между Донецком и подконтрольной Украине территории. Я пробыл почти месяц на украинской стороне Донбасса и примерно неделю в Донецке. Например, ситуация в Северодонецке или Лисичанске – это подконтрольная Украине территория – схожа с ситуацией в Донецке. Если говорить об уровне удовлетворенности жизнью, о перспективах работы и о будущем, то люди в Донецке в отчаянии. Многие на подконтрольной Украине территории скажут, что я хочу получить биометрический паспорт и уехать в Европу. В Донецке скажут: я хочу уехать «в Украину», в Россию, хоть куда-нибудь. Многие дончане ездили в Россию и «в Украину», и не смогли реализовать себя, найти работу. Люди разочарованы, у них нет альтернатив.

– Как идентифицируют себя сейчас дончане? Я имею в виду, к кому они ближе – к России или к Украине?

Когда год назад я разговаривал с людьми, они говорили: «мы – не Украина, мы – не Россия, мы – Донецк». Сейчас они больше открыты для России

– В этом году в одном из парков на столе видел большой плакат с надписью: «Я люблю Донецк, я люблю Россию». И таких вещей по городу много. В прошлом году я такого не видел. Когда год назад я разговаривал с людьми, они говорили: «мы – не Украина, мы – не Россия, мы – Донецк». Сейчас они больше открыты для России.

– Вы смотрели местное телевидение, читали газеты, что можете сказать о местных масс-медиа и об их влиянии на людей?

Я рассказывал человеку факты о гибели «Боинга» МН17, но они даже не хотят слышать, что это были российские военные

– Это – тяжелая пропаганда. Там работает много российских журналистов. Много также иностранных журналистов, которые работают на пропагандистскую машину «ДНР». У простых людей есть свободный доступ к правдивой информации, например, интернет, но они часто им не пользуются.

В одной из бесед я рассказывал человеку факты о гибели «Боинга» МН17, я владею этой темой – но они даже не хотят слышать, что это были российские военные. Люди уверены, что это украинские солдаты сбили самолет.

Пропагандисты поддерживают постоянный страх. У жителей – настоящая паранойя

Стоило только начать снимать дом, как леди из этого дома сразу вызвала «полицию»

Пропагандисты поддерживают постоянный страх. У жителей – настоящая паранойя, поддерживается образ Украины как «врага-фашиста». Там нужно смотреть, что и как ты делаешь, очень легко попасть в беду. В прошлом году у меня была «аккредитация», я снимал на большую профессиональную камеру, но меня никто ни о чем не спрашивал. В этом же году у меня не было «аккредитации», и у меня была маленькая камера – и стоило только начать снимать дом, как леди из этого дома сразу вызвала «полицию».

– Насколько распространена коррупция в оккупированном Донецке?

– В Донецке все работает с помощью или с позволения «правительства», в Украине их назвали бы олигархами. Если Россия решит дать льготы кому-то в какой-либо сфере – это будет замечательно для этого человека. В Донецке вы не сможете сделать ничего без «разрешения», обязательно придется заплатить.

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)