Кремль посилив фінансування інструменту впливу на ПАРЄ (огляд преси)

Боротьба України проти Росії, яка розв’язала і веде проти Україну війну, триває не тільки в Донбасі, а й на дипломатичному напрямі. Зокрема, як інформує газета «День», днями загострилися баталії на майданчику Парламентської асамблеї Ради Європи. Видання констатує, що почалася доволі потужна кампанія із закликами, мовляв, настав час зняти санкції з Росії. Звісно, не можна виключати, що певні політики з тих чи інших причин з минулих або нещодавніх часів перебувають на гачку російських спецслужб. Але судячи з заяв, які пролунали в ПАРЄ, Кремль посилив застосування фінансового інструменту впливу, наголошує газета у статті «Як протистояти «шредеризації» Європи».

«Україна має можливість протягом 5-6 років повністю відмовитися від імпорту газу», – стверджує експерт газети «День». Він зазначає, що країна посідає третє місце в Європі із запасів газу і має в надрах достатню кількість нафти. Але 80% необхідних країні енергоресурсів, тобто палива, Україна імпортує і платить за них валютою. Особливо великі перспективи, на думку експерта, у приватних газовидобувних компаній, які в Україні сьогодні в абсолютній меншості. Про те, чому Києву варто зосередитись на їхньому розвитку, розповідають експерти газети.

21 лютого 2014 року закінчився перший етап революції в Україні. Зараз триває другий – етап помірних реформ. Далі має бути творення політичних інституцій, – переконує в тижневику «Країна» соціолог Михайло Винницький. Він вважає, що переломним буде 2019 рік. Якщо на виборах переможуть популісти, буде страшно. І така небезпека існує, бо в Україні більше половини людей нікуди не їздять і мають обмежений світогляд. Існує великий розрив між цими громадянами, які переважно живуть у малих містах і селах, та креативним класом великих міст. 2019-й покаже, хто переможе – постмодерне креативне суспільство чи совкове. Петро Порошенко – перехідний президент, який має бути одну каденцію, наголошує соціолог. Розтягнення періоду помірних реформ суспільство може не витримати й влаштувати бунт, що призведе до терору, попереджає експерт тижневика «Країна».

Газета «Сегодня» інформує, що в Україні з'явився підрозділ, який, за прикладом західноєвропейських колег, займеться аналізом усіх видів злочинів, що відбуваються в державі. Як запевняють у поліції, управління кримінального аналізу створене, щоб скласти докладні портрети злочинців всіх мастей. Це дозволить швидше розкривати злочини зі схожим почерком, а в майбутньому – навіть запобігати їм. У МВС кажуть, що хоча аналітики у відомстві були і до цього, але напрацьована інформація ніколи не об'єднувалася в єдине ціле. Газета з'ясувала, як будуть працювати поліцейські-аналітики. І розповідає про це в матеріалі «Копи заведуть досьє на всі будинки».