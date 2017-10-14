«Онук Аксьонова» із Пхеньяна визнав Крим

(Рубрика «Точка зору»)

Посольство КНДР у Росії з гордістю відзвітувало, що Пхеньян вважає анексований Крим російською територією. Власне, ніяких офіційних заяв з цього приводу керівництво Північної Кореї не робило ніколи. Просто акредитовані в Москві дипломати звернули увагу на те, що в новому Атласі світу, випущеному північнокорейським видавництвом «Наукова Енциклопедія», Крим розфарбований у кольори Росії. Посольство звернулося за роз’ясненнями до МЗС КНДР і отримало відповідь, що розфарбування відповідає офіційній позиції, бо ж Пхеньян визнає проведений окупантами в Криму «референдум».

У цій історії одна безглуздість нашаровується на іншу. Північна Корея вирішила визнати Крим частиною Росії, але так, щоб офіційно про це не заявляти – а просто опублікувати фотографії з нового атласу в соціальних мережах. І це в країні, де практично відсутній інтернет і мало хто з жителів самої КНДР дізнається про «історичне рішення» свого вождя. Проте користувачі Фейсбук отримали рідкісну можливість побачити північнокорейські карти світу і дізналися, що ніякої Республіки Корея в розумінні Пхеньяна не існує: весь півострів в атласі зафарбований у колір КНДР.

І це якраз не дивно. Адже історія появи КНДР на мапі разюче нагадує історію анексії Криму або проголошення «ДНР». Радянські війська окупували частину території Корейського півострова і створили тут маріонетковий режим на чолі з місцевим Аксьоновим, офіцером Червоної Армії і помічником радянського коменданта Пхеньяна. Згодом Кім Ір Сен зміг позбутися покровителів із Москви, але сімейна подяка до них залишилася. І ось вже онук «Аксьонова з Пхеньяна» вирішив визнати Крим російським.

Але сама історія КНДР і її ядерного шантажу – ілюстрація того, що буває, коли окупована Москвою територія стає суб’єктом міжнародного права. КНДР досі претендує на ту територію Кореї, яка за допомогою американців захистилася від комуністів. Шантажує світ атомною бомбою. Тримає в бідності і жаху своє населення.

Звичайно, Криму, «ДНР» і «ЛНР» до КНДР ще далеко. Але тенденція – безправ’я людей, репресії, шантаж – все та ж.

Кремлівська тенденція.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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