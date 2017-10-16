Рейдери полюють на аграріїв під прикриттям поліції (огляд преси)

Від початку року Антирейдерський союз підприємців зареєстрував сім десятків випадків силових захоплень агропідприємств, і це вдвічі більше, ніж було за весь 2016 рік, інформує тижневик «Новое время». Видання пише, що рейдери в Україні під прикриттям поліції і чиновників Мін’юсту розпочали масове полювання на нову гладку «здобич» – аграріїв. Не дивно, адже цей ринок серед небагатьох, де є стійкий підйом. До того ж, земля ось-ось перетвориться на відмінний актив із перспективою росту. У матеріалі «Повний віджим» видання аналізує – хто винен у рейдерстві та як можна позбутись цього явища.

Головний критик влади Міхеїл Саакашвілі і двоє тих, кого він найчастіше згадує, – президент і прем’єр – стали лідерами рейтингу найефективніших у Фейсбуці політиків і топ-чиновників, інформує тижневик «Новое время». Видання пише, що соціальна мережа №1, поглинула більшість українських політиків, підмінивши реальність. Для українців же Фейсбук, як наголошує видання, це перш за все непоганий інструмент, щоб вивчати самих політиків, а головне – він дозволяє в режимі реального часу побачити, які ідеї проривають кордони інформаційних бульбашок. Докладніше йдеться в публікаціях «Королі Фейсбуку» та «Скуті однією мережею».

«Український тиждень» аналізує – чи допоможуть закони про реінтеграцію Донбасу збільшити реальний вплив Києва на окупованих територіях. Автору публікації перспективи деокупації видаються не вельми блискучими. У будь-якому разі припинення бойових дій і вихід російських військ із території України будуть великою перемогою і України, і всього цивілізованого світу, зазначає видання. Але потім Києву доведеться починати боротьбу за те, щоб реінтегрувати Донбас не формально, а реально. І, судячи з усього, розпочнеться ця боротьба із низки поразок на всіх фронтах: політичному, економічному, інформаційному. Про причини йдеться в матеріалі «Переможний марш по граблях».

А в статті «Основний склад» «Український тиждень» досліджує – з якою метою Сергій Тарута створив партію «Основа» та на які політичні дивіденди він розраховує. Видання пише, що, найімовірніше, донецький олігарх прагне знайти могутніх союзників, щоб долучитися до них у ролі технічного кандидата.

Дописувач «Дзеркала тижня» обурюється, що досі не обрані директор і його заступники у найпотужнішому правоохоронному органі країни – Державному бюро розслідувань. Саме цей орган, як наголошує видання, покликаний розслідувати злочини посадовців найвищого рівня – екс-президентів, урядовців, очільників відомств, а також правоохоронців та суддів, – окрім тих правопорушень, що підслідні НАБУ. Автор статті вважає, що політичні сили ніяк не поділять між собою посади в Бюро. Проаналізувавши процес проведення конкурсу, дописувач наголошує, що повинен бути переформатований увесь склад комісії. Оскільки не можуть люди, які за півтора року не спромоглися довести розпочате до кінця, й надалі розподіляти найвищі посади у бюро, наголошує тижневик у статті «Державне бюро очікувань: два роки в безодні».

Або завтрашні українці матимуть шанс реалізувати свій інтелектуальний і вольовий потенціал, або залишаться населенням заповідника, яке підгодовуватимуть тільки за те, що воно погодилося на роль буфера між справжньою цивілізацією й хижими номадами. В цьому переконує читачів тижневик «Український тиждень» у матеріалі «Ідея для Національної ідеї».