Влада готова віддати екс-регіоналам чотири міністерські посади? (Інтернет-видання)

Інтернет-видання «Главком» констатує, що перманентні проблеми з підтримкою важливих законопроектів змушують коаліцію шукати різні форми співпраці з парламентськими фракціями і групами, які не входять до більшості. Заради стабільних голосувань за важливі для Банкової і уряду проекти парламентським групам, зібраних із екс-регіоналів, пропонуються вже не просто точкові подачки на округи, а цілі міністерства. Наприклад, за інформацією видання, влада готова виставити на «аукціон» міністерства аграрної політики, інфраструктури, молоді та спорту, екології. «Главком» розповідає про підкилимні ігри, які можуть призвести до реваншу «колишніх».

Дописувач «Української правди» переконує, що сепаратизм в Криму і на Донбасі був можливий не лише виключно завдяки військовому втручанню Росії. Існував клубок гуманітарних, соціально-економічних і політичних питань, які українською державою не вирішувались. Сусідня ж держава підтримувала це і культивувала, а в певний момент використала їх у своїх інтересах. Ці проблеми і до сьогодні залишаються невирішеними, що певним чином ставить під питання реінтеграцію і деокупацію. Конкретніше з проблемами і шляхами їх вирішення інтернет-видання знайомить в матеріалі «Деокупація Донбасу і Криму. Проблеми, про які не говорять уголос».

«Скільки коштує один українець, або Чому за українців воює Росія і Угорщина?» – у статті під таким заголовком інтернет-видання «Обозреватель» стверджує, що в усьому світі цінують дітей і молодих людей. Саме тому за них з Україною брутально воює Угорщина і Росія. Українцям і особливо українській владі дуже корисно знати ціну людського капіталу. Але спочатку дописувач сайту, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко наводить найбільш поширене визначення людського капіталу – це знання, навички, здібності, які втілені в людях і дозволяють їм створювати соціальні та матеріальні блага для себе і суспільства. Зазвичай, людський капітал країни в 10 разів більший від її ВВП за паритетом купівельної спроможності. За підрахунками автора статті, як це не виглядає цинічно, середня ціна одного українця приблизно 80 тисяч доларів. Відтак, щорічні втрати України перевищують 10 мільярдів доларів, а це два бюджети на оборону. Дописувач наголошує, що Україна могла бути в три рази сильнішою…

«У Путіна є кілька небезпечних планів: до чого готуватися Україні» – таку назву має стаття в інтернет-виданні «Апостроф». В ній наголошується, що сьогодні російському президентові Володимиру Путіну потрібен новий приплив народної любові. Щоб цього домогтися, господар Кремля може наважитись на повномасштабний наступ на Україну, зазначає російський опозиціонер Костянтин Боровий. Він вважає, що Україні необхідно думати вже не про заморожування ситуації, а про необхідність і можливості протидії агресії.