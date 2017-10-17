«Самогубство» після скарг на дідівщину. Хто винен у загибелі призовника в Білорусі?

Він скаржився на дідівщину, а згодом його знайшли повішеним – зі зв'язаними ногами і натягнутою на голову майкою.

Смерть Олександра Коржича обговорює вся Білорусь. Тіло солдата строкової служби виявили 3 жовтня в підвалі будівлі медичної роти у військовій частині в Печах, де хлопець встиг прослужити всього 4,5 місяці.

Спершу в Слідчому комітеті країни говорили, що «ознак кримінального характеру слідство не виявило». Але пізніше з'ясувалися подробиці, які не збігаються з офіційною версією: за словами близьких Олександра, він скаржився на дідівщину, розповідав, що в частині у нього вимагають гроші, але просив не втручатися, говорив, що розбереться сам.

Після резонансу в суспільстві прес-секретар президента Білорусі заявила, що справа «на особистому контролі» Олександра Лукашенка, а з нового звіту Слідчого комітету з'ясувалося, що тіло Коржича знайшли зі зав’язаними ногами і натягнутою на голову майкою.

Це не перше самогубство в частині. Менше ніж півроку тому, 31 березня, повішеним був знайдений ще один військовослужбовець – Артем Бастюк. Його рідні стверджували, що над ним знущалися в частині товариші по службі і називали конкретні прізвища. У травні сім'я навіть була на прийомі у міністра оборони Білорусі, який обіцяв «розібратися в ситуації», але, незважаючи на це, справа була закрита, і відкрита знову лише після смерті другого солдата.

«Версія слідства, що це самогубство, – просто дурниці. Не буде людина таким чином іти з життя, при цьому зав'язавши собі ноги і натягнувши на голову майку», – переконаний Сергій, друг Олександра Коржича. Його думку поділяють інші друзі й рідні загиблого. Усі вони вимагають ретельного розслідування і покарання винних у смерті солдата.

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На десятий день після смерті солдата його матері Світлані Коржич зателефонувала прес-секретар президента: «Вона сказала мені, що розслідування ведеться, що вжито всіх найсуворіших заходів. Але які це заходи? Відсторонили командира частини від роботи! – обурюється жінка. – Для чого збирати таких убивць у цій армії?».

Нині зі збройних сил Білорусі звільнили кількох посадових осіб, зокрема командира частини, де сталася трагедія. Прапорщик Артур Вірбал, який безпосередньо контактував з Олександром, відправлений до СІЗО: саме у нього знайшли банківську картку солдата. Разом з ним затримані і двоє сержантів військової частини. Але рідні Вірбала, зокрема його дружина, переконані в непричетності прапорщика і стверджують, що затриманих офіцерів «хочуть зробити в справі Коржича крайніми».

«Ви самі розумієте: будь-якого полковника не посадять. Вони всі хочуть вийти з цієї історії чистенькими. Я знаю свого чоловіка: він про своїх солдатів говорив, що це його діти, що він за них горою стояв, захищав завжди», – говорить дружина затриманого прапорщика.

Справу загиблого в березні Артема Бастюка знову відкрили.

​Але батьки, які сьогодні приїжджають в Печі провідати своїх дітей-призовників, з журналістами спілкуються неохоче.

«Солдати загиблого не знали, а про дідівщину сказав, що в нас цього немає», – передає розмову з сином один із батьків.

«Ні, про дідівщину там ніхто не розмовляє», – зауважує ще один родич.

«Розумієте, вони просто бояться про будь-що говорити», – чесно зізнається жінка, яка просить не показувати її обличчя в кадрі. У військовій частині в Печах все ще служить її син.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»