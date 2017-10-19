Знову цвітуть майдани (огляд преси)

Газета «Україна молода» пише, що київська осінь неможлива без протестів. Цьогоріч їх спровокувала «Велика політична реформа», яка, втім, призвела поки до того, що реформи як такі зупинилися в принципі, зазначає видання. Газетярі переконані, що для всіх організаторів протестів це була добра нагода засвітити себе в контексті наступних виборів. На Банковій до цього мітингу ставились з серйозним побоюванням. Про те, чому – йдеться в матеріалі «Знову цвітуть майдани».

В цьому ж числі «Україна молода» констатує, що уряд ніяк не може визначитися, скільки ж коштуватиме блакитне паливо для населення. Його вартість залежить, зокрема, й від вербальних здібностей міністра фінансів Олександра Данилюка та від схильності партнерів із МВФ шукати компроміс. В разі збільшення ціни на газ ще більше зросте кількість тих, хто отримує субсидії. А вже зараз їх отримують 60% українських сімей. За нових умов цифра може зрости до 90%. А це вже буде не просто погано, а катастрофічно, зазначає видання. Тим часом вся фінансова допомога від держави «крапає» на рахунки енергетичних компаній-монополістів. Замість того, щоб направити кошти на школи, лікарні і хоч якось компенсувати катастрофічне падіння рівня життя населення, держава витрачає їх на дотації для «Нафтогазу», видобувних компаній і на заходи з нарахування субсидій. Про те, як би мала функціонувати система натомість, йдеться в матеріалі «Ощасливлені субсидією».

Людей в Україні з різних регіонів роз’єднує незнання історичних, культурних традицій, менталітету, наголошує тижневик «Країна». Потрібно сприяти розвитку внутрішнього туризму, щоб українці зі сходу та із заходу країни краще пізнали один одного. Експерт видання наголошує, що українці погано знають власну країну. Третина з них ніколи не виїжджали далі своєї області. Якщо держава хоче модернізувати країну, треба збільшувати мобільність громадян. Бо коли є стіни між громадянами, то є простір для політиків. З Києва політики дуже погано бачать реалії життя. При цьому використовують фейки для посилення протистояння і нарощування своїх рейтингів, наголошує тижневик «Країна».

Навчальним закладам Києва заборонили збирати благодійні внески. Відтепер школи столиці не мають права збирати гроші до фондів класу чи школи й поширювати серед батьків реквізити своїх благодійних фондів. Саме на ці рахунки батьки часто переказували внески при вступі до школи чи дитсадка. Чи виживуть школи на міському «пайку»? Про це дізнавалась газета «Україна молода». Висновки журналістів – у статті «Школи вчаться рахувати гроші».