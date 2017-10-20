Мажоритарники не хочуть змін у парламенті (огляд преси)

Законопроектів про вибори в парламенті зареєстровано чимало. Однак депутати ще не узгодили, який саме ухвалювати. Найменше шансів, як стверджує «Газета по-українськи», має ідея депутатів-єврооптимістів щодо зміни виборчої системи. Бо мажоритарники не хочуть її міняти. Їм треба запропонувати компроміс. Щоб депутатів обирали не тільки за партійними списками, а щоб була й позапартійна квота. Така система існує в деяких європейських країнах. Відкриті списки частково зберігають мажоритарну систему. Загалом, як пише газета, відкриті списки кардинально не змінять ситуацію зі складом парламенту, політичною елітою. Округи будуть більшими. І перевагу там матимуть відомі особи або ті кандидати, в яких є великі гроші для реклами. Програють громадські активісти, яких мало хто знає. І в наступному складі парламенту за такою системою їх буде менше, ніж зараз, зазначає видання. Стаття називається «Мажоритарники не хочуть змін у парламенті».

Підвищення пенсій не вплине на ціни. Бо виплати зросли в середньому на 200 гривень, – зазначає експерт «Газети по-українськи». Пенсіонери не входять у витратну частину підприємців. От коли підвищили мінімальну зарплату, то кожен бізнесмен із власної кишені мав доплатити працівникам. Підвищена пенсія вплине на розмір субсидії. Але лише для тих, хто отримуватиме на тисячу гривень більше. Субсидію трохи зменшать. Якщо ж людині доплатили 200 гривень, то ніхто не перераховуватиме розмір пільги, переконує експерт газети голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

«Сміттєві» папери капіталізувалися на фондових біржах у «брудні» 40 мільярдів гривень. Як інформує газета «Україна молода», новітні Остапи Бендери штучно завищували вартість цінних паперів підконтрольних емітентів, а потім збували їх підприємствам реального сектору економіки. Організатори злочинної схеми в своїх махінаціях задіяли посадових осіб фондових бірж. Покупці «цінних» паперів (інвестиційні фонди, страхові компанії) використовували їх у своїх схемах. З'ясувалося, щомісячно злочинна група в реальному секторі економіки реалізовувала «сміттєвих» цінних паперів на загальну суму понад мільярд гривень. За попередніми даними, за свої послуги учасники фінансових зловживань щомісяця отримували мільйонні прибутки. Докладніше йдеться у матеріалі «Докапіталізувалися».

Потрібно не три, а щонайменше шість-сім відсотків приросту ВВП на рік, щоб забезпечити Україні стале економічне зростання, наголошує газета «Голос України». Що ж потрібно українській економіці, щоб вибратися з пастки, перетнути критичну червону лінію кризи і почати стале зростання? Перше – це довіра, наголошує видання. Довіра населення і підприємців до влади, до банків, до правоохоронної і судової систем. Очевидно, що довіра річ найскладніша, вона лише руйнується миттєво, а будується роками і правильними вчинками, але без неї – ніяк. Друге, це – верховенство права, захист приватної власності, інвестицій, жорстка протидія рейдерству і корупції. І трете, це – інвестиції, без яких не буде модернізації, впровадження нових технологій, зростання конкурентоспроможності на ринках. Але інвестиції не збільшаться без довіри й доброго підприємницького клімату, зазначає парламентська газета.