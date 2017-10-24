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24 Жовтень 2017, Київ 06:29
Політика

На Майдані коло Ради революція не йде (огляд преси)

Під час акції протесту біля будівлі Верховної Ради України, 17 жовтня 2017 року

Газета «Україна молода» пропонує попередній підсумок протестної акції під стінами Верховної Ради. Видання зазначає, що внутрішньополітичний фронт проти чинного президента, контури якого стали очевидними 17 жовтня, буде розширюватися. Попереду – вибори глави держави. Порошенко був і залишається одним із головних претендентів на президентство. Серед тих, хто привів за собою на протест людей, щонайменше ще троє мріють про крісло глави держави. Питання – чи зможуть вони домовитися між собою в боротьбі проти Порошенка – поки відкрите. Про це йдеться в публікації «На Майдані коло Ради революція не йде».

«Газета по-українськи» називає протестувальників під парламентом невеликою юрбою більш чи менш випадкових громадян, частина з яких прийшла за гроші. Біда в тім, наголошує видання, що претенденти на булаву, і просто політичні реваншисти, розглядають вуличні протести як звичайний інструмент боротьби. Який відрізняється від інших лише кількістю залучених коштів. Україна ж виявляє нелогічну терпимість до порушників закону. Чому держава знову демонструє нездатність захистити демократичні інституції? Хіба це невміння не є однією з причин територіальних втрат України і, зрештою, війни на Донбасі? – запитує газета.

Газета «День» розповідає про інтерактивний проект «Мапа пам’яті», який допомагає дослідити кількість ідентифікованих загиблих унаслідок російсько-української війни. Метою проекту є не просто зібрати максимально достовірну інформацію про загиблих на Донбасі, а й забезпечити загал та відповідні структури адекватними та об’єктивними даними після закінчення війни. Однак, як пише газета, в роботі над проектом його команда стикається з низкою як природних проблем, так і бюрократичних перешкод. Про них докладніше йдеться в статті «Мапа пам’яті» – загиблі, але не забуті».

Петро Порошенко нагородив Григорія Зубця, суддю Апеляційного суду Києва у відставці, орденом князя Ярослава Мудрого. Незважаючи на те, що, як нагадує газета «День», в березні 1984 року Зубець головував на засіданні, під час якого Валерія Марченка засудили до десяти років таборів особливого режиму і п’яти років заслання. Газетярі вважають, що ті, хто порадив нагородити Зубця, ймовірно, взагалі не знають, хто такий Валерій Марченко. Бо вони – вихідці з іншого боку барикад. Вони знають Зубця як відданого служаку будь-якої влади, а Марченко їм взагалі незнайомий. І це теж символічно, зазначає газета у статті «Чому Зубець, а не Марченко?».

У Європарламенті був представлений звіт про використання російських приватних військових компаній на території України. За даними СБУ, найбільш широко тут діяла ПВК «Вагнера», яка зазнавши втрат в Україні, була перекинута на війну в Сирії. За даними експертів газети «Сегодня», ніде в світі ПВК не використовуються для ведення великих бойових дій, але Росія перетворила приватні військові компанії в інструмент гібридної агресії. Про це видання стверджує в статті «Приватна» рука Кремля».

Вперше за довгі роки українське книговидання переживає справжнє відродження – на полицях книжкових магазинів з'являється все більше літератури українською мовою. У видавництвах зізнаються: в друкарнях – черги, щоб надрукувати чергову книгу. Газета «Сегодня» дізнавалася в експертів, з чим пов'язаний такий бум і які книги зараз популярні. Серед причин ренесансу української книги експерти назвали Закон про ліцензування ввезення книжкової продукції з Росії.

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